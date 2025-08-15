Χαμός σε καφετέρια: Τρίχρονη έσπασε τραπέζι αξίας 1.400 ευρώ – Η μητέρα της καταγγέλλει ότι δεν τους άφηναν να φύγουν μέχρι να δώσει την πιστωτική κάρτα της

Αναστασία Αγγελάκη

διεθνή

Χαμός σε καφετέρια: Τρίχρονη έσπασε τραπέζι αξίας 1.400 ευρώ – Η μητέρα της καταγγέλλει ότι δεν τους άφηναν να φύγουν μέχρι να δώσει την πιστωτική κάρτα της
TikTok/@beautihut

Μία μητέρα ισχυρίστηκε ότι την κράτησαν με το ζόρι σε ένα καφέ, καθώς η 3χρονη κόρη της έριξε κατά λάθος και έσπασε ένα μαρμάρινο τραπέζι αξίας σχεδόν 1.400 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη στο Hazelnut Cafe στο Lavallette στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όπου υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει το μικρό κορίτσι να χτυπάει το τραπέζι με το πόδι του ενώ η μητέρα του, η Kathy Denman, περίμενε στη σειρά για να πληρώσει τον καφέ και το παγωτό τους, όπως ανέφερε σε ένα viral βίντεο στο TikTok.

«Ήμουν εντελώς ταπεινωμένη και ντροπιασμένη», είπε, προσθέτοντας ότι έκλαιγε μετά το περιστατικό, που προκάλεσε την πτώση του μαρμάρινου τραπεζιού βάρους περίπου 50 κιλών στο έδαφος.

Η Denman ισχυρίστηκε ότι οι υπεύθυνοι του καταστήματος της είπαν ότι «δεν επιτρέπεται να φύγει» μέχρι να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητας και της πιστωτικής της κάρτας για να πληρώσει το τραπέζι, παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή είπε ότι θα καλύψει τη ζημιά.

Δεν είναι σαφές αν έδωσε τα στοιχεία της πιστωτικής της κάρτας στο καφέ, αλλά διαδικτυακοί χρήστες εντόπισαν γρήγορα το τραπέζι στο Anthropologie, όπου πωλείται για 1.367 ευρώ.

«Αν το σπάσεις, το πληρώνεις»

Αργότερα, η ίδια ανέφερε ότι μία από τις ιδιοκτήτριες του καφέ της είπε τηλεφωνικά: «Η πολιτική μας είναι: Αν το σπάσεις, το πληρώνεις».

Η Denman είπε ότι έμεινε πίσω για ακόμα 20 λεπτά ενώ πελάτες βοήθησαν να μαζευτούν τα κομμάτια του σπασμένου μαρμάρινου τραπεζιού. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Μετά το περιστατικό, η Denman, που ζει στο Pompton Plains, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok αναφέροντας ότι το καφέ της τηλεφώνησε για να ζητήσει συγγνώμη «για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η οικογένειά μας».

«Θέλουμε να μην υπάρξει περαιτέρω ένταση και δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω το θέμα».

Η απάντηση του καταστήματος

Το Hazelnut Cafe παρέθεσε μέσω Instagram τη δική του εκδοχή: «Μετά το περιστατικό, καλέσαμε τη μητέρα του παιδιού για να εκφράσουμε την ανησυχία μας, να προσφέρουμε την στήριξή μας και να μοιραστούμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε.  Ως πρόσθετο μέτρο, έχουμε αφαιρέσει όλα τα τραπέζια από τα καταστήματά μας για να αποφύγουμε παρόμοιο περιστατικό».

Ισχυρίστηκαν ότι δεν κράτησαν και δεν θα κρατούσαν ποτέ κάποιον με το ζόρι στο μαγαζί και ότι η Denman δεν χρεώθηκε για το σπασμένο τραπέζι.

«Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες που το 3χρονο κορίτσι, η γιαγιά του, η μητέρα του και όλοι οι παρευρισκόμενοι πελάτες είναι σώοι και αβλαβείς».

 

 

