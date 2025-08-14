Βελόπουλος για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση προσπαθεί να μετακυλήσει τις εγκληματικές της ευθύνες στα ΜΜΕ και την αντιπολίτευση

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος

«Στο ίδιο έργο θεατές οι Έλληνες, βλέπουν μια κυβέρνηση επάνω στα αποκαΐδια να επαναλαμβάνει το ίδιο παραμύθι, προσπαθώντας να μετακυλήσει τις εγκληματικές της ευθύνες στα ΜΜΕ και την αντιπολίτευση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Το μόνο που αλλάζει σε αυτή την αποτυχημένη κυβέρνηση είναι ο βαθμός της ανοησίας που συνεχώς αυξάνεται, εφευρίσκοντας δικαιολογίες για να κατηγορήσει “τους άλλους” για τα εγκλήματα που διαπράττει κατά της Ελλάδας» επισημαίνει.

«Ρωτάμε λοιπόν απλά τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς και τους βουλευτές της κυβέρνησης: Εάν καίγονταν και τα δικά τους σπίτια θα “έφταιγαν” η αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ;» καταλήγει ο κ. Βελόπουλος.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:36 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του; Ο Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωσή του για πλήρως θωρακισμένη χώρα;

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννη...
15:55 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Υπουργείο Υγείας: Εγκύκλιος με οδηγίες για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Με αφορμή την εκδήλωση πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας, το υπουργείο Υγείας, στο πλαί...
15:41 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Μαρινάκης: «Όποιος μιλάει ελαφρά τη καρδία κατά του 112, ας επαναλάβει τους ισχυρισμούς του μπροστά στους συγγενείς των θυμάτων σε τραγωδίες όπως το Μάτι»

«Το έργο της Πυροσβεστικής, συνολικά των σωμάτων ασφαλείας, πολλές φορές με τη συνδρομή των εν...
14:55 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη: «Ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα»

Αιχμές κατά του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη άφησε ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια