Βελόπουλος για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση προσπαθεί να μετακυλήσει τις εγκληματικές της ευθύνες στα ΜΜΕ και την αντιπολίτευση

«Στο ίδιο έργο θεατές οι Έλληνες, βλέπουν μια κυβέρνηση επάνω στα αποκαΐδια να επαναλαμβάνει το ίδιο παραμύθι, προσπαθώντας να μετακυλήσει τις εγκληματικές της ευθύνες στα ΜΜΕ και την αντιπολίτευση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Το μόνο που αλλάζει σε αυτή την αποτυχημένη κυβέρνηση είναι ο βαθμός της ανοησίας που συνεχώς αυξάνεται, εφευρίσκοντας δικαιολογίες για να κατηγορήσει “τους άλλους” για τα εγκλήματα που διαπράττει κατά της Ελλάδας» επισημαίνει.

«Ρωτάμε λοιπόν απλά τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς και τους βουλευτές της κυβέρνησης: Εάν καίγονταν και τα δικά τους σπίτια θα “έφταιγαν” η αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ;» καταλήγει ο κ. Βελόπουλος.