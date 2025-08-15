Σουηδία: Δύο τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – «Για απόπειρα δολοφονίας» μιλά η αστυνομία

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Σουηδία αστυνομία
Πηγή: ΕΡΑ

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε μια επίθεση ενόπλου κοντά σε τέμενος στην πόλη Ερεμπρού, στη νότια Σουηδία, σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας.

«Η αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών», τόνισε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος ή την πιθανή σύλληψη του δράστη.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:10 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Τραμπ για την συνάντηση με Πούτιν: «Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει – Αν δεν ήμουν πρόεδρος θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία»

Δηλώσεις μέσα από το Air Force One, έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποδίδοντας τον α...
15:36 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

LIVE – Αναχώρησε για την Αλάσκα ο Τραμπ – «Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει» δήλωσε μέσα από το Air Force One

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του κόσμου, σήμερα Παρασκευή 15 Αυγο...
15:08 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Χαμός σε καφετέρια: Τρίχρονη έσπασε τραπέζι αξίας 1.400 ευρώ – Η μητέρα της καταγγέλλει ότι δεν τους άφηναν να φύγουν μέχρι να δώσει την πιστωτική κάρτα της

Μία μητέρα ισχυρίστηκε ότι την κράτησαν με το ζόρι σε ένα καφέ, καθώς η 3χρονη κόρη της έριξε ...
14:59 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Ισπανία: Η χώρα συνεχίζει να δίνει μάχη με την πύρινη λαίλαπα

Η Ισπανία βιώνει μια ακόμη δύσκολη μέρα σήμερα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»