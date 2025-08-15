Σουηδία: Δύο τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – «Για απόπειρα δολοφονίας» μιλά η αστυνομία

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε μια επίθεση ενόπλου κοντά σε τέμενος στην πόλη Ερεμπρού, στη νότια Σουηδία, σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας.
«Η αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα δολοφονίας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών», τόνισε η αστυνομία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος ή την πιθανή σύλληψη του δράστη.
15 augusti 13.45, Skottlossning, misstänkt, Örebro https://t.co/JMGjll53Rk
#Schweden: Schießerei in Moschee
In der schwedischen Stadt Örebro wurden während des Freitagsgebets in einer Moschee Schüsse gemeldet.
Ein Mann soll vier bis fünf Schüsse abgefeuert haben
Mehrere Rettungseinheiten und die Polizei sind vor Ort, darunter sieben Krankenwagen.… pic.twitter.com/mn0LoUJrKZ
