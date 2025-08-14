Φωτιά στην Πάτρα: Το Σαββατοκύριακο απολογούνται οι 3 συλληφθέντες – Όσα ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς, οι μαρτυρίες και οι φωτογραφίες που τους «έκαψαν»

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν την Πέμπτη 14 Αυγούστου οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας. Ο 19χρονος και ο 27χρονος, αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή. Ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομείου για εμπρησμό, μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε, παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης την πόρτα των δικαστηρίων πέρασαν οι δύο πρώτοι από τους συλληφθέντες, ενώ αργότερα ενώπιον της εισαγγελικής αρχής οδηγήθηκε και ο τρίτος με σκηνές έντασης να εκτυλίσσονται έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος και ο 19χρονος, αποχώρησαν συνοδεία αστυνομικών από τα δικαστήρια, αποδοκιμαζόμενοι έντονα από τον κόσμο που βρέθηκε στο σημείο. «Κάψατε την Πάτρα» φώναζαν οι εξαγριωμένοι πολίτες.

Τι υποστήριξαν στους αστυνομικούς

Ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την πραγματοποίηση ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους, καθώς δείχνει τη μοτοσικλέτα τους να κινείται στην περιοχή, λίγο πριν ξεσπάσουν οι εστίες. Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19χρονος, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ενώ στους αστυνομικούς δήλωσε σύμφωνα με το Star: «Πήγαμε με τον φίλο μου με το μηχανάκι. Καθίσαμε, ήπιαμε μερικές μπύρες και ούζο. Εκείνος πήγαινε προς το δάσος και έπειτα από λίγο έβγαινε. Μετά είδα τις φλόγες. Δεν ήξερα τι σκόπευε να κάνει».

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο, το κρατούσε, όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του, στο σημείο της φωτιάς.

Οι φωτογραφίες που τους «έκαψαν»

Φωτογραφικό υλικό που έφτασε στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, φαίνεται πως «έκαψαν» τον 19χρονο.

Η σύλληψη του 25χρονου για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου

Ο τρίτος από τους κατηγορούμενους, ένας 25χρονος, συνελήφθη την Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, να βρίσκεται εντός οικοπεδικής έκτασης, την στιγμή, μάλιστα, που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά.

Συγκεκριμένα, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το STAR, κάτοικοι κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που ξεκινά η φωτιά και φωνάζουν να συλληφθεί ο φερόμενος δράστης. «Παιδιά, παιδιά, υπάρχει άνθρωπος που έβαλε φωτιά! Πάνε να τον πιάσουν!» ακούγεται να λέει κάτοικος. Ο 25χρονος αρνήθηκε ότι ευθύνεται, λέγοντας στις Αρχές πως προσπαθούσε να σβήσει τις φλόγες: «Οι καύτρες πήγαν σε διπλανό οικόπεδο. Έτρεξα να τις σβήσω για να μην εξαπλωθεί η φωτιά».

Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τον 25χρονο παρουσιάζει το enikos.gr:

Γκαζάκια στο δάσος και ανησυχία στους κατοίκους

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν κάτοικοι της Πάτρας εντόπισαν και κατέγραψαν με φωτογραφίες και βίντεο γκαζάκια σε δασικές εκτάσεις, θεωρώντας πως πρόκειται για μηχανισμούς εμπρησμού. Παράλληλα, η είδηση της σύλληψης του 25χρονου προκάλεσε κινητοποίηση στον αντιεξουσιαστικό χώρο, με συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από την Ασφάλεια. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι ζητούν αυστηρές ποινές για τους υπαίτιους, τονίζοντας πως «παίζουν με τις ζωές μας».

Άλλες δύο προσαγωγές για εμπρησμό

Τέλος, το βράδυ της Πέμπτης, ακόμη δύο άτομα προσήχθησαν στην Ασφάλεια Πατρών, τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές των δύο ατόμων έπειτα από μαρτυρίες που είχε στην διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.