Φωτιές σε Πάτρα και Χίο: Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις περιοχών για 3η ημέρα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στον Μπάλα της Αχαΐας κινητοποίησε ξανά την Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου, με μήνυμα από το 112 να καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν δύο περιοχές, ενώ η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε και στη Χίο.

Συγκεκριμένα, στις 19.45 ήχησε το “112”, καλώντας όσους βρίσκονται στον Μπάλα και στη Δραγώλενα να απομακρυνθούν προς Πάτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η φωτιά αναζωπυρώθηκε σε χαράδρα βάθους 50 μέτρων και οι πυροσβέστες προσπαθούν να προσεγγίσουν για την κατάσβεσή της. Κοντά στο σημείο βρίσκεται εκτός λειτουργίας αποθήκη ξυλείας, στην οποία παραμένει δύναμη της πυροσβεστικής για αποφευχθεί ανάφλεξη του εύφλεκτου υλικού σε περίπτωση επέκτασης της φωτιάς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Είναι η δεύτερη φορά από χθες που οι κάτοικοι του Μπάλα καλούνται να εκκενώσουν προληπτικά το χωριό τους. Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τετάρτης ήχησε το “112” για να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Φωτιά στη Χίο 

Σε προληπτική εκκένωση του χωριού Καμπιά, στη Χίο, καλεί τους κατοίκους της περιοχής το “112” που ήχησε γύρω στις 8.30 το βράδυ της Πέμπτης.

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι ενημερώνει για δασική πυρκαγιά στην περιοχή και καλεί όσους βρίσκονται στα Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Λίγο νωρίτερα, προηγήθηκε μήνυμα 112 για προληπτική εκκένωση των Λεπτόποδων, καλώντας τον κόσμο να απομακρυνθεί προς Κέραμο.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ξέφυγε μετά την τελευταία ρίψη νερού από αέρος και, αφού βρήκε άφθονη καύσιμη ύλη στο δάσος, μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε ένα μεγάλο μέτωπο, οδηγώντας στην απόφαση για προληπτικές εκκενώσεις των δύο χωριών.

Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά ενημέρωση
Χίος, φωτιά
Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά ενημέρωση

