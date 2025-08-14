Φωτιά στην Πάτρα: Συναγερμός για αναζωπύρωση στην περιοχή Μπάλας – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 2 περιοχών 

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική υπηρεσία για αναζωπύρωση το απόγευμα της Πέμπτης, στην φωτιά στην Πάτρα.
Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, για εκκένωση 2 περιοχών. Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας και Δραγώλενα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπάλας και #Δραγώλενα της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε #Πάτρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
