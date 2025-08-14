Φωτιά στην Πάτρα: Συναγερμός για αναζωπύρωση στην περιοχή Μπάλας – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 2 περιοχών 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά Πάτρα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική υπηρεσία για αναζωπύρωση το απόγευμα της Πέμπτης, στην φωτιά στην Πάτρα.

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, για εκκένωση 2 περιοχών. Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας και Δραγώλενα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα».

 

 

