Φωτιά στην Πάτρα: Συναγερμός για αναζωπύρωση στην περιοχή Μπάλας – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 2 περιοχών 

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική υπηρεσία για αναζωπύρωση το απόγευμα της Πέμπτης, στην φωτιά στην Πάτρα.

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, για εκκένωση 2 περιοχών. Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας και Δραγώλενα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα».