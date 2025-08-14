ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση έχει τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού, με μια επίθεση που ουσιαστικά συνιστά φτηνό αντιπερισπασμό και ομολογία ενοχής»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση έχει τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού, με μια επίθεση που ουσιαστικά συνιστά φτηνό αντιπερισπασμό και ομολογία ενοχής»

«Η κυβέρνηση της ΝΔ ξεπέρασε κάθε όριο ξεπεσμού μεθοδεύοντας, μέσω των υπουργών της και φιλικών της ΜΜΕ, μια άθλια επίθεση ενάντια στη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.

Και προσθέτει: «Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, φτάνοντας στο σημείο να αρνούνται ακόμη και την εκκένωση της Βιομηχανικής Περιοχής από τους εργαζόμενους την ώρα που η ευρύτερη περιοχή είχε παραδοθεί στις φλόγες, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας. Τους ενοχλεί που η δημοτική αρχή είναι δίπλα στον λαό της Πάτρας και στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για τις λαϊκές ανάγκες, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη πολιτική τους σε όλους τους τομείς, όπως και σε αυτόν της πολιτικής προστασίας.

Το σχέδιο αυτής της επίθεσης από τα κυβερνητικά επιτελεία είχε ήδη διαφανεί από χθες, με τις σκόπιμες και ψευδείς αναρτήσεις των τρολ του διαδικτύου, βρίσκοντας τελικά το πρόσχημα για την επίσημη κυβερνητική επίθεση στη διαστρέβλωση των δηλώσεων του δημάρχου. Αντί, δηλαδή, η κυβέρνηση να ασχολείται με την κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς, που εκείνες τις ώρες ήταν σε εξέλιξη, αυτή ασχολούνταν με μεθοδεύσεις και δολοπλοκίες για να ενοχοποιήσει τη δημοτική αρχή της Πάτρας, που έδινε τη μάχη μαζί με τους κατοίκους για να σώσουν το βίος τους».

«Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού, με μια επίθεση που ουσιαστικά συνιστά φτηνό αντιπερισπασμό και ομολογία ενοχής, νομίζοντας ότι έτσι θα διασωθούν από την οργή του λαού για τις ευθύνες τους, την πολιτική τους και το σάπιο κράτος τους. Ματαιοπονούν» σημειώνει, καταλήγοντας, το κόμμα στο σχόλιό του.

