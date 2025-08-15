Σάμος: Η κατάθεση-σοκ του μαθητή για τον γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων – «Μου έλεγε να έχω ανοιχτό μυαλό»

Σοκ προκαλούν οι καταθέσεις μαθητών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον γυμνασιάρχη και δάσκαλο χορού, από την Σάμο.

Σημειώνεται ότι ο άνδρας έπειτα από την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανηλίκων, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους έναντι αμοιβής και της πορνογραφίας ανηλίκων. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 20 είναι οι ανήλικοι που έχουν καταγγείλει τον εν λόγω γυμνασιάρχη.

Όπως μετέδωσε το το Star, ένας από τους μαθητές – θύματα του καθηγητή μίλησε για μία φρικιαστική εμπειρία που βίωσε στα 14 του έτη και θα θυμάται για πάντα, ενώ ακόμη ένας ανήλικος αποκάλυψε ότι βιάστηκε από τον εκπαιδευτικό σε ηλικία 15 ετών.

«Μου ζήτησε να βγούμε μόνοι μας και από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Άρχισε να μιλά για θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τη δεύτερη φορά που συναντηθήκαμε μου ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα λέγοντάς μου πρέπει να έχεις ανοιχτό μυαλό», ανέφερε ο μαθητής.

Κατά πληροφορίες, φέρονται να υπάρχουν αρκετές ακόμη μαρτυρίες μαθητών που «καίνε» τον καθηγητή, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι υπάρχουν και άλλα θύματα του εκπαιδευτικού που ακόμη δεν έχουν μιλήσει.

Το χρονικό

Ο 47χρονος συνελήφθη στις 25 Ιουλίου δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης, για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανηλίκων στην επιβαρυντική της περίσταση (κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένη και σε απόπειρα), των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους έναντι αμοιβής (κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και μη, τετελεσμένων και σε απόπειρα) και της πορνογραφίας ανηλίκων (κατ’ εξακολούθηση), πράξεις που έλαβαν χώρα το διάστημα 2018 έως 2024 στη Σάμο.

Είχε προηγηθεί πολύμηνη προανακριτική έρευνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα από καταθέσεις και ειδικές ανακριτικές πράξεις καθώς και ευρήματα από ψηφιακά πειστήρια, τα οποία είχαν κατασχεθεί το 2024, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος του κατηγορούμενου για υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Μάλιστα η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας του 47χρονου άνδρα, με σκοπό την πρωταρχική ανάγκη προστασίας της ανηλικότητας και του κοινωνικού συνόλου και την περαιτέρω διερεύνηση της συμμετοχής του κατηγορουμένου και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, σε βάρος άλλων ανηλίκων.

Εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του

Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα που είχε κατά τον χρόνο διάπραξης των αδικημάτων, φέρεται να διέπραξε μία περίπτωση βιασμού σε βάρος ανηλίκου, οκτώ περιπτώσεις κατάχρησης ανηλίκων, τετελεσμένες και σε απόπειρα, δύο περιπτώσεις πορνογραφίας ανηλίκων και εννέα περιπτώσεις γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες, συνεργείο αυτοκινήτων και δύο σκάφη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και μία τηλεόραση (Smart TV).

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς, για την υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας είχε καταδικασθεί μέσα στο 2025, με ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή.