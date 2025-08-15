Θεσσαλονίκη: Τούμπαρε αυτοκίνητο στον περιφερειακό – Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό – ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.
Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί. Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο έφτασαν άνδρας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίο απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του.
Στην συνέχεια, τον τραυματία παρέλαβε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
