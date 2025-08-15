Ξεκαρδιστικό AI βίντεο για την συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα – Παίζουν στο χιόνι και χορεύουν με μία πολική αρκούδα

Εύη Κατσώλη

διεθνή

Τραμπ Πούτιν, ΑΙ Βίντεο

Ένα ξεκαρδιστικό βίντεο για την συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, που έχει δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σε αυτό, υπό το άγρυπνο βλέμμα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συναντιούνται μέσα στο χιονισμένο τοπίο στην Αλάσκα και συζητούν σοβαρά, με ένα χάρτη στο χέρι, τα εδαφικά ανταλλάγματα που πρέπει να γίνουν στην Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος.

Ζελένσκι και Φον Ντερ Λάιεν παρακολουθούν με κιάλια και τότε βλέπουν ότι πίσω από τους δύο ηγέτες που συζητούν, να εμφανίζεται μια πολική αρκούδα. Στην συνέχεια οι δύο πρόεδροι παίζουν στο χιόνι και χορεύουν με την πολική αρκούδα.

Το βίντεο είναι αριστοτεχνικά φιλοτεχνημένο, και εύκολα θα μπορούσε να ξεγελάσει τον θεατή. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έχει κάνει το θαύμα της και αποδίδει με σατιρικό τρόπο αυτό που όλα τα δίκτυα του κόσμου θεωρούν την πιο σοβαρή είδηση της χρονιάς, μέχρι τώρα.

 

περισσότερα
