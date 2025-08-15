LIVE – Αναχώρησε για την Αλάσκα ο Τραμπ – «Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει» δήλωσε μέσα από το Air Force One

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του κόσμου, σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, για την ιστορική συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 22.00 (ώρα Ελλάδας)

To Air Force One με τον Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε στις 15.00 (ώρα Ελλάδας) από την Ουάσινγκτον για την Αλάσκα. «Υψηλό διακύβευμα» έγραψε με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν από την αναχώρησή του.

Καθ’ οδόν προς το Άνκορατζ είναι και ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ρωσικό λιμάνι Μαγκαντάν

Live όλες οι εξελίξεις:

Ζελένσκι: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι σημαντικό η σημερινή σύνοδος κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα να ανοίξει τον δρόμο προς μια «δίκαιη ειρήνη», καθώς και για επί της ουσίας τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram. Η Ουκρανία «βασίζεται» στον Τραμπ για να πείσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Τραμπ μέσα από το Air Force One: «Πιστεύω κάτι θα συμβεί – Αν δεν ήμουν πρόεδρος ο Πούτιν θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία»

Δηλώσεις μέσα από το Air Force One, έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποδίδοντας τον απαιτούμενο σεβασμό στον Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από την συνάντηση τους στην Αλάσκα, αλλά δείχνοντας και την αποφασιστικότητά του να καταλήξει σε μια συμφωνία για την Ουρανία, που είναι και ο αντικειμενικός του στόχος.

Όπως είπε, ο Πούτιν είναι «έξυπνος», ότι «τα πάνε καλά», και ότι υπάρχει «μεγάλος σεβασμός και από τις δύο πλευρές». Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι «κάτι θα συμβεί». «Παρατήρησα ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό. Μου αρέσει αυτό, γιατί θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις, αλλά δεν θα κάνουν επιχειρήσεις μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος.»

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία θα είναι «σοβαρές» συνέπειες για τη Ρωσία. Θα είναι «Οικονομικά σοβαρές. Θα είναι πολύ σοβαρές. Δεν το κάνω για την υγεία μου, εντάξει, δεν το χρειάζομαι. Θα ήθελα να εστιάσω στη χώρα μας, αλλά το κάνω για να σώσω πολλές ζωές. Ναι, πολύ σοβαρές.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία. «Ίσως, μαζί με την Ευρώπη και άλλες χώρες. Όχι με τη μορφή του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν. Αλλά ναι, μαζί με την Ευρώπη, υπάρχει πιθανότητα…», είπε.

Και για να μην ξεχάσει τον παλιό του εαυτό, πρόσθεσε με αυταρέσκεια ότι «Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει (σ.σ. Ο Πούτιν) όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς αν θα συζητήσει με τον Πούτιν εδαφικά ζητήματα, ο Τραμπ απάντησε: «Θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση, και πιστεύω ότι θα πάρει τη σωστή απόφαση, αλλά δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία. Είμαι εδώ για να τους φέρω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Και νομίζω ότι υπάρχουν δύο πλευρές. Κοιτάξτε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα το κάνει».

Σύνοδος κορυφής Πούτιν – Τραμπ: Ποια πρόσωπα θα βρίσκονται στο πλευρό των δύο προέδρων

Με τους πιο στενούς συμβούλους τους στο πλευρό τους αναμένεται να συναντηθούν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα ο Ρώσος πρόεδρος, θα πλαισιώνεται από κάποιες πιο ισχυρές προσωπικότητες του εσωτερικού κύκλου του Κρεμλίνου. Η ρωσική ομάδα περιλαμβάνει βετεράνους της διπλωμάτες που έχουν συμβάλλει για πάνω από δύο δεκαετίες στην διαμόρφωση της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής της Ρωσίας. Η ρωσική αντιπροσωπεία είναι ένα μείγμα από οπαδούς της παλαιάς φρουράς στην Ρωσία αλλά και νεότερους οικονομικούς συμβούλους γεγονός που υποδηλώνει την επιθυμία του Ρώσου προέδρου να προσεταιριστεί τον Τραμπ και να του δώσει οικονομικά κίνητρα για να συνταχθεί με τη Μόσχα στο θέμα της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του και ο Τραμπ θα συνοδεύεται από μια ομάδα των πιο έμπιστων συμβούλων του, μεταξύ των οποίων ένας μεγιστάνας των ακινήτων, ένας πρώην δισεκατομμυριούχος των hedge fund και ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα ηνία του Λευκού Οίκου έχει δείξει ότι η αφοσίωση στο πρόσωπο του είναι το υπ’ αριθμόν ένα κριτήριο επιλογής των στελεχών στην κυβέρνηση του. Αρκετοί αναλυτές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ ανησυχούν, όμως, για το αποτέλεσμα της συνάντησης καθώς ο Τραμπ δεν θα έχει κοντά του άτομα που έχουν ειδίκευση και εμπειρία στα θέματα της Ρωσίας.

Αναχώρησε για την Αλάσκα ο Τραμπ – «Υψηλό Διακύβευμα»

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, πριν από την αναχώρησή του για την Αλάσκα, όπου αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα συνάντηση κορυφής με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ανάρτηση του Τραμπ:

Τραμπ: Θα στρώσει το κόκκινο χαλί και θα υποδεχθεί προσωπικά τον Πούτιν στην Αλάσκα

Σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται το δίκτυο NBC, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα στρώσει το κόκκινο χαλί στη στρατιωτική βάση Joint Base Elmendorf–Richardson για να υποδεχθεί τον Ρώσο ομόλογό του.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι o Τραμπ θα υποδεχθεί προσωπικά στην βάση τον Ρώσο Πρόεδρο κατά την άφιξή του. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι ακριβείς λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου της συνάντησης οριστικοποιούνται τώρα λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση.

Άλλος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες ή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν.

Λαβρόφ: Περιμένουμε να συνεχιστεί η «εποικοδομητική συζήτηση» στην Αλάσκα

Πολλή δουλειά έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και η ρωσική πλευρά ελπίζει να συνεχιστεί αυτή «η εποικοδομητική συζήτηση» στη διάρκεια της συνάντησης κορυφής σήμερα στην Αλάσκα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ποτέ δεν σχεδιάζουμε τίποτα εκ των προτέρων. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα επιχείρημα. Έχουμε μία ξεκάθαρη και κατανοητή θέση. Θα την παρουσιάσουμε. Έχουν γίνει ήδη πολλά εδώ στη διάρκεια του επισκέψεων Γουίτκοφ. Το έχει πει ο πρόεδρος και ο Γουίτκοφ μίλησε εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ. Ελπίζω ότι σήμερα θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ χρήσιμη συζήτηση», είπε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.

Sky News: Ο Πούτιν θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του Τραμπ – Ποια ανταλλάγματα μπορεί να προσφέρει στον Αμερικανό Πρόεδρο

«Ο κύριος διαπραγματευτής της Ρωσίας γνωρίζει τις αδυναμίες του Τραμπ και θα προσπαθήσει να τις εκμεταλλευτεί», υποστηρίζει σε άρθρο του ο ανταποκριτής του δικτύου Sky News στην Μόσχα, Ιβόρ Μπένετ, για το κρίσιμο τετ-α-τετ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα. Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να δώσει την εντύπωση ότι κάνει παραχωρήσεις επειδή γνωρίζει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν μπορεί να ρεζιλευτεί καθώς πρέπει να έχει να δείξει κάποια νίκη από το ραντεβού με τον Ρώσο Πρόεδρο.

Αλάσκα: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ουκρανία πριν από την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ουκρανία πραγματοποιούνται στο Άνκορατζ της Αλάσκας πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πούτιν: Η αυτοκινητοπομπή του Ρώσου Προέδρου με τα θωρακισμένα οχήματα εντοπίστηκε στο Μαγκαντάν – Δείτε βίντεο

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν βρίσκεται καθ’ οδόν για την Αλάσκα όπου θα πραγματοποιηθεί το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Βίντεο που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν την αυτοκινητοπομπή του Βλαντίμιρ Πούτιν στο ρωσικό λιμάνι Μαγκαντάν.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, ο Ρώσος Πρόεδρος πραγματοποίησε επίσκεψη στην πόλη πριν μεταβεί στην Αλάσκα.

New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump

Έφτασε στην Αλάσκα ο Σεργκέι Λαβρόφ – Η μπλούζα με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης που φορούσε

Στην Αλάσκα για τη σύνοδο κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο Σεργκέι Λαβρόφ ήταν αθλητικά ντυμένος και φορούσε μία μπλούζα που προκάλεσε έκπληξη αφού είχε τυπωμένα τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης.

The head of the Russian Foreign Ministry Lavrov showed up in Alaska wearing a sweater with "USSR" on it

Μάλιστα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έκανε και δηλώσεις φορώντας τη συγκεκριμένη μπλούζα.

«Ποτέ δεν σχεδιάζουμε τίποτα εκ των προτέρων. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα επιχείρημα. Έχουμε μία ξεκάθαρη και κατανοητή θέση. Θα την παρουσιάσουμε. Έχουν γίνει ήδη πολλά εδώ στη διάρκεια του επισκέψεων Γουίτκοφ. Το έχει πει ο πρόεδρος και ο Γουίτκοφ μίλησε εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ. Ελπίζω ότι σήμερα θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ χρήσιμη συζήτηση», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Lavrov: Russians will present their position in Alaska

Αυτά είναι τα 4 θέματα – «αγκάθια» στο τραπέζι των συνομιλιών

Ο Λευκός Οίκος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αναλυτές δεν αναμένουν να ανοίξει ο δρόμος για κάποια σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τέσσερα θέματα – «αγκάθια» τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι των συνομιλιών.

Εδαφικές παραχωρήσεις

Η Ρωσία κατέχει περίπου το 1/5 των εδαφών της Ουκρανίας αλλά φέρεται να απαιτεί μεγαλύτερες εδαφικές παραχωρήσεις και συγκεκριμένα τις περιοχές Ζαπορίζια, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ και Χερσώνα. Επιπλέον η Μόσχα θέλει να αναγνωριστούν επίσημα περιοχές που έχει ήδη προσαρτήσει, όπως αυτής της Κριμαίας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία θέλει το υπόλοιπο της περιφέρειας του Ντονέτσκ, δηλαδή 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, σε αντάλλαγμα για την κατάπαυση του πυρός. Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο.

Το Κίεβο είναι πρόθυμο να δεχτεί μια κατάπαυση του πυρός στα σημεία όπου βρίσκεται η σημερινή γραμμή του πολεμικού μετώπου και στην συνέχεια να ξεκινήσουν συζητήσεις για το μελλοντικό καθεστώς των κατεχόμενων εδαφών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα καθώς ο ουκρανικός λαός δεν δέχεται καμία παραχώρηση εδάφους στην Ρωσία.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας που βάζουν στο τραπέζι Ευρώπη και Κίεβο φαίνεται ότι βρίσκει αντίθετη την Ρωσία. Η Μόσχα επιθυμεί η Ουκρανία να παραμείνει ουδέτερη, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μειώσει τα στρατεύματα της. Σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, στις οποίες εξακολουθεί να αναφέρεται το Κρεμλίνο, απαίτησε να μειωθεί ο στρατός του Κιέβου σε 50.000 άτομα.

Η Ουκρανία θα ήθελε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αλλά αυτό έχει απορριφθεί από τις ΗΠΑ. Έτσι το Κίεβο αναζητά διμερείς ή πολυμερείς εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους της. Βρετανία και Γαλλία έχουν εκφράσει την πρόθεση να στείλουν μία ευρωπαϊκή δύναμη σε ουκρανικό έδαφος προκειμένου να περιφρουρήσουν τους όρους μίας μελλοντικής κατάπαυσης πυρός. Η Μόσχα αρνείται να δεχτεί μία τέτοια δύναμη τόσο κοντά στα σύνορα της.

Παράλληλα δεν είναι ξεκάθαρη η θέση της Ουάσινγκτον για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία. Αν δηλαδή θα στηρίξει και με ποιους τρόπους μία δύναμη περιφρούρησης της εκεχειρίας.

Κυρώσεις και εμπόριο

Η Ρωσία επιθυμεί την άρση των οικονομικών κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί. Ο Τραμπ σε αυτή την σύνοδο μπορεί να εγγυηθεί μόνο για τις αμερικανικές κυρώσεις ενώ η Βρετανία και η Ε.Ε. έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά να άρουν τις κυρώσεις εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένα πρακτικά βήματα από την πλευρά του Κρεμλίνου.

Το Κρεμλίνο θέλει επίσης να πάει τα οικονομικά θέματα ένα βήμα παραπέρα. Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν ευρύτερη συνεργασία, «μεταξύ άλλων στον εμπορικό και οικονομικό τομέα», στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Χωρίς χειροπιαστή πρόοδο σε άλλα θέματα, μια μονομερής χαλάρωση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ θα προκαλούσε έκπληξη.

Εγκλήματα πολέμου

Τα εγκλήματα πολέμου και οι αξιώσεις αποζημιώσεων δεν μπορούν να παραμεριστούν στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν για την μεταφορά περίπου 20.000 παιδιών από τις εμπόλεμες ζώνες της Ουκρανίας στη Ρωσία.

Η Μόσχα έχει διαμηνύσει ότι η μεταφορά τους έγινε επειδή κινδύνευαν από τις μάχες. Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει να επιστραφούν τα παιδιά αυτά μόλις ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ρωσία.