Sky News: Ο Πούτιν θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του Τραμπ – Ποια ανταλλάγματα μπορεί να προσφέρει στον Αμερικανό Πρόεδρο

«Ο κύριος διαπραγματευτής της Ρωσίας γνωρίζει τις αδυναμίες του Τραμπ και θα προσπαθήσει να τις εκμεταλλευτεί», υποστηρίζει σε άρθρο του ο ανταποκριτής του δικτύου Sky News στην Μόσχα, Ιβόρ Μπένετ, για το κρίσιμο τετ-α-τετ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα.

Αλάσκα: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ουκρανία πριν από την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν

Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να δώσει την εντύπωση ότι κάνει παραχωρήσεις επειδή γνωρίζει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν μπορεί να ρεζιλευτεί καθώς πρέπει να έχει να δείξει κάποια νίκη από το ραντεβού με τον Ρώσο Πρόεδρο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα ξέρει ακριβώς πώς θέλει να εξελιχθεί αυτό. Είναι ο κύριος διαπραγματευτής που το κάνει αυτό εδώ και δεκαετίες. Θα αναλύσει όλες τις λεπτομέρειες, την ιστορία και τα νομικά επιχειρήματα. Και θα ξέρει ότι ο αντίπαλός του δεν έχει κάνει το ίδιο, αναφέρει ο Ιβόρ Μπένετ.

Πούτιν: Η αυτοκινητοπομπή του Ρώσου Προέδρου με τα θωρακισμένα οχήματα εντοπίστηκε στο Μαγκαντάν – Δείτε βίντεο

Και συνεχίζει: «Η στρατηγική του θα είναι να το εκμεταλλευτεί αυτό. Νομίζω ότι ο απώτερος στόχος του ηγέτη του Κρεμλίνου είναι να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ταχύτερος δρόμος προς την ειρήνη είναι μια συμφωνία με τους όρους της Ρωσίας. Αλλά δεν μπορεί να το παρουσιάσει έτσι. Θα πρέπει να δώσει την εντύπωση ότι κάνει παραχωρήσεις, επειδή γνωρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να ρεζιλευτεί εδώ. Πρέπει να έχει κάτι να δείξει από αυτή τη σύνοδο κορυφής».

Όπως εξηγεί ο δημοσιογράφος αυτές οι παραχωρήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την υπόσχεση του Πούτιν για μία συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έφτασε στην Αλάσκα ο Σεργκέι Λαβρόφ – Η μπλούζα με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης που φορούσε

«Αν ισχύει αυτό, υποψιάζομαι ότι θα είναι μια χαλαρή υπόσχεση, που θα έχει δεμσεύσεις. Κάτι που ο Λευκός Οίκος μπορεί να ισχυριστεί ότι αποτελεί πρόοδο, αλλά μπορεί να αποδειχθεί ανέφικτο. Αναμένω ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την επιθυμία του Τραμπ για ταχεία επίλυση της σύγκρουσης και την επιθυμία του να πάρει τα εύσημα γι’ αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πούτιν τον έχει καλοπιάσει πριν από τη συνάντηση, επαινώντας τις “ενεργητικές και ειλικρινείς” προσπάθειες του Τραμπ για την ειρήνη», σημειώνει ο δημοσιογράφος.

Επιπλέον εκτιμά ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα προσπαθήσει να απευθυνθεί στη συναλλακτική φύση του Ντόναλντ Τραμπ και θα επιδιώξει να τον δελεάσει με διάφορες οικονομικές συμφωνίες, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν εάν συνταχθεί με την Μόσχα.

«Αυτό σημαίνει κάτι όπως συμφωνίες για σπάνιες γαίες και κοινά έργα στην Αρκτική, γι’ αυτό και η ρωσική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ και τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου για επενδύσεις Κίριλ Ντμιτρίεφ», αναφέρει ο δημοσιογράφος.

Παράλληλα σημειώνει ότι στην ρωσική αντιπροσωπεία στην σύνοδο κορυφής της Αλάσκας θα βρίσκεται και ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, γεγονός που ενδέχεται να υποδηλώνει ότι ο Πούτιν ετοιμάζεται να προτείνει μία συμφωνία στον Τραμπ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Η τελευταία συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών λήγει τον Φεβρουάριο, και μία νέα συμφωνία θα είναι σχεδόν με βεβαιότητα ένα έπαθλο που ο Τραμ θα επιθυμούσε, τονίζει ο Ιβόρ Μπένετ.

«Η πρόκληση για τον Πούτιν είναι να κάνει τον Τραμπ να νιώσει ότι αυτός είναι που έχει τον έλεγχο. Για τον πρώην πράκτορα της KGB, αυτό μπορεί να μην είναι πολύ δύσκολο», καταλήγει ο δημοσιογράφος.

 

