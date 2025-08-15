Πούτιν: Η αυτοκινητοπομπή του Ρώσου Προέδρου με τα θωρακισμένα οχήματα εντοπίστηκε στο Μαγκαντάν – Δείτε βίντεο

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν βρίσκεται καθ’ οδόν για την Αλάσκα όπου θα πραγματοποιηθεί το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Βίντεο που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν την αυτοκινητοπομπή του Βλαντίμιρ Πούτιν στο ρωσικό λιμάνι Μαγκαντάν.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, ο Ρώσος Πρόεδρος πραγματοποίησε επίσκεψη στην πόλη πριν μεταβεί στην Αλάσκα.