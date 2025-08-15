Πούτιν: Η αυτοκινητοπομπή του Ρώσου Προέδρου με τα θωρακισμένα οχήματα εντοπίστηκε στο Μαγκαντάν – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

πούτιν
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν βρίσκεται καθ’ οδόν για την Αλάσκα όπου θα πραγματοποιηθεί το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Έφτασε στην Αλάσκα ο Σεργκέι Λαβρόφ – Η μπλούζα με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης που φορούσε

Βίντεο που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν την αυτοκινητοπομπή του Βλαντίμιρ Πούτιν στο ρωσικό λιμάνι Μαγκαντάν.

Σύνοδος Κορυφής Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Αυτά είναι τα 4 θέματα – «αγκάθια» στο τραπέζι των συνομιλιών

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, ο Ρώσος Πρόεδρος πραγματοποίησε επίσκεψη στην πόλη πριν μεταβεί στην Αλάσκα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:28 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μητέρα δήλωσε την εξαφάνιση του 10χρονου γιου της – Λίγες ημέρες μετά, αποκάλυψε ότι τον νάρκωσε και τον έθαψε

Μία μητέρα κατηγορείται ότι σκηνοθέτησε την εξαφάνιση του 10χρονου γιου της, τον οποίο νάρκωσε...
11:23 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Έφτασε στην Αλάσκα ο Σεργκέι Λαβρόφ – Η μπλούζα με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης που φορούσε

Στην Αλάσκα για τη σύνοδο κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε ο υπου...
10:42 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Σύνοδος Κορυφής Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Αυτά είναι τα 4 θέματα – «αγκάθια» στο τραπέζι των συνομιλιών

Χαμηλά βρίσκεται ο πήχης των προσδοκιών για τα αποτελέσματα της σημερινής συνόδου κορυφής ανάμ...
09:58 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μερτς: Αναμένουμε ο Πούτιν να αρχίσει διαπραγματεύσεις άνευ όρων με την Ουκρανία μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να α...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»