Έφτασε στην Αλάσκα ο Σεργκέι Λαβρόφ – Η μπλούζα με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης που φορούσε

Enikos Newsroom

διεθνή

ΛΑΒΡΟΦ

Στην Αλάσκα για τη σύνοδο κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο Σεργκέι Λαβρόφ ήταν αθλητικά ντυμένος και φορούσε μία μπλούζα που προκάλεσε έκπληξη αφού είχε τυπωμένα τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης.

Μάλιστα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έκανε και δηλώσεις φορώντας τη συγκεκριμένη μπλούζα.

Ο Λαβρόφ φορούσε λευκή μπλούζα με τα αρχικά USSR

«Ποτέ δεν σχεδιάζουμε τίποτα εκ των προτέρων. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα επιχείρημα. Έχουμε μία ξεκάθαρη και κατανοητή θέση. Θα την παρουσιάσουμε. Έχουν γίνει ήδη πολλά εδώ στη διάρκεια του επισκέψεων Γουίτκοφ. Το έχει πει ο πρόεδρος και ο Γουίτκοφ μίλησε εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ. Ελπίζω ότι σήμερα θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ χρήσιμη συζήτηση», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:40 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Πούτιν: Η αυτοκινητοπομπή του Ρώσου Προέδρου με τα θωρακισμένα οχήματα εντοπίστηκε στο Μαγκαντάν – Δείτε βίντεο

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν βρίσκεται καθ’ οδόν για την Αλάσκα όπου θα πραγματοπο...
11:28 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μητέρα δήλωσε την εξαφάνιση του 10χρονου γιου της – Λίγες ημέρες μετά, αποκάλυψε ότι τον νάρκωσε και τον έθαψε

Μία μητέρα κατηγορείται ότι σκηνοθέτησε την εξαφάνιση του 10χρονου γιου της, τον οποίο νάρκωσε...
10:42 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Σύνοδος Κορυφής Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Αυτά είναι τα 4 θέματα – «αγκάθια» στο τραπέζι των συνομιλιών

Χαμηλά βρίσκεται ο πήχης των προσδοκιών για τα αποτελέσματα της σημερινής συνόδου κορυφής ανάμ...
09:58 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μερτς: Αναμένουμε ο Πούτιν να αρχίσει διαπραγματεύσεις άνευ όρων με την Ουκρανία μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να α...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»