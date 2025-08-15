Έφτασε στην Αλάσκα ο Σεργκέι Λαβρόφ – Η μπλούζα με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης που φορούσε

Στην Αλάσκα για τη σύνοδο κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο Σεργκέι Λαβρόφ ήταν αθλητικά ντυμένος και φορούσε μία μπλούζα που προκάλεσε έκπληξη αφού είχε τυπωμένα τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης.

The head of the Russian Foreign Ministry Lavrov showed up in Alaska wearing a sweater with “USSR” on it Will he be leaving in an “I ❤️ USA” hoodie? pic.twitter.com/GpxCqLyT0s — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Μάλιστα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έκανε και δηλώσεις φορώντας τη συγκεκριμένη μπλούζα.

«Ποτέ δεν σχεδιάζουμε τίποτα εκ των προτέρων. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα επιχείρημα. Έχουμε μία ξεκάθαρη και κατανοητή θέση. Θα την παρουσιάσουμε. Έχουν γίνει ήδη πολλά εδώ στη διάρκεια του επισκέψεων Γουίτκοφ. Το έχει πει ο πρόεδρος και ο Γουίτκοφ μίλησε εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ. Ελπίζω ότι σήμερα θα συνεχίσουμε αυτή την πολύ χρήσιμη συζήτηση», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ.