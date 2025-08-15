Πάτρα: Σε ύφεση η φωτιά στα Συχαινά – Ελικόπτερο επιχειρεί υπό των φόβο αναζωπυρώσεων 

Σε ύφεση και μάλιστα χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, ενώ οι άνεμοι που πνέουν είναι ασθενείς.

Πάντως, καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν συνεχώς ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα, με σκοπό να αντιμετωπίζουν τις όποιες αναζωπυρώσεις από μικρές εστίες φωτιάς.

Η μεγαλύτερη αναζωπύρωση σημειώθηκε αργά το απόγεμα της Πέμπτης σε μία χαράδρα στην περιοχή του Μπάλα, αλλά ελέγχθηκε άμεσα από τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης.

Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο ξεκίνησε τις ρίψεις νερού, για την διαβροχή καμένων εκτάσεων όπου θα μπορούσαν να εκδηλωθούν αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, είναι σε ετοιμότητα μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που αποτελούνται από 256 πυροσβέστες με 11 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.

