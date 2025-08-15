Δεκαπενταύγουστος 2025: Τι ισχύει σήμερα για τις αμοιβές των εργαζομένων

Υποχρεωτική αργία θεωρείται η σημερινή ημέρα, 15η Αυγούστου από τον νόμο για τους εργαζόμενους. Διευκρινίζεται πως σήμερα απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ δίνει κάποιες διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο αμοιβής των εργαζομένων για την ημέρα του 15 Αυγούστου. Αναλυτικά:

1) Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν θα πάρουν:

είτε το σύνηθες ημερομίσθιο χωρίς κάποια προσαύξηση. Αυτό αφορά όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

το σύνηθες ημερομίσθιο χωρίς κάποια προσαύξηση. Αυτό αφορά όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. είτε τον μηνιαίο μισθό. Αυτό αφορά όσους δουλεύουν με μισθό.

2) Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15η Αυγούστου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Τι ισχύει για όσους βρίσκονται σε άδεια και για τα ρεπό

Παράλληλα διευκρινίζεται πως δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά την 15η Αυγούστου παρέχεται νόμιμα πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση της αργίας και η προσαύξηση λόγω υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας.

Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.