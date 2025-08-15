Τζεφ Μπέζος: Δύσκολες ώρες για τον δισεκατομμυριούχο – Πέθανε η μητέρα του

Enikos Newsroom

διεθνή

Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, πιτζάμα πάρτι
πηγή: AP Photo/Luca Bruno

Σε ηλικία 78 χρονών πέθανε η μητέρα του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, Ζακλίν.

Σε ανάρτηση στο Instagram ο ιδρυτής της Amazon είπε ότι η Ζακλίν Μπέζος πέθανε ειρηνικά την Πέμπτη στο σπίτι της στο Μαϊάμι. «Έπειτα από μια μακρά μάχη με την άνοια με σωμάτια Lewy (Lewy Body Dementia), πέθανε σήμερα, περιτριγυρισμένη από τόσους πολλούς από εμάς που την αγαπούσαμε, τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τον πατέρα μου», έγραψε ο Τζεφ Μπέζος.

Και συνέχισε: «Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας εκείνες τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί που ήμασταν στη ζωή της. Την κρατάω για πάντα ασφαλή στην καρδιά μου».

Ο Τζεφ Μπέζος με την μητέρα του Ζακλίν και την σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ στο πλευρό του. Πηγή: Instagram

Η Ζακλίν Μπέζος διαγνώστηκε με άνοια με σωμάτια Lewy (Lewy Body Dementia) το 2020 και είχε στο πλευρό της πάντα τον σύζυγό της.

Η άνοια με σωμάτια Lewy (Dementia with Lewy Bodies) είναι μια συχνή μορφή άνοιας, η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική εισβολή συμπτωμάτων και σταδιακή επιδείνωση της λειτουργικότητας. Τα συμπτώματα δεν αφορούν μόνο στις νοητικές λειτουργίες, αλλά και την κινητικότητα, τη συμπεριφορά, την ψυχική σφαίρα, τον ύπνο και το αυτόνομο νευρικό σύστημα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
09:58 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μερτς: Αναμένουμε ο Πούτιν να αρχίσει διαπραγματεύσεις άνευ όρων με την Ουκρανία μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να α...
08:21 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Κινείται για να συντρίψει την προοπτική παλαιστινιακού κράτους – Η κατάληψη της Γάζας και οι εποικισμοί

Οι τελευταίες κινήσεις του Ισραήλ στον πόλεμο στην Γάζα δείχνουν να αποτελούν ένα κομμάτι ενός...
08:08 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Η ώρα για το κρίσιμο ραντεβού Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα έφτασε: Οι προσδοκίες, οι ελπίδες και οι επιφυλάξεις – «Ο Ρώσος Πρόεδρος δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου»

Το πολυαναμενόμενο ραντεβού ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα θ...
07:53 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

ΟΗΕ: Αύξηση – σοκ της σεξουαλικής βίας σε εμπόλεμες ζώνες – Θύματα ακόμη και βρέφη

Η σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 25% το 2024, με τον μεγαλύτερο αρ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»