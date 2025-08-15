Τζεφ Μπέζος: Δύσκολες ώρες για τον δισεκατομμυριούχο – Πέθανε η μητέρα του

Σε ηλικία 78 χρονών πέθανε η μητέρα του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, Ζακλίν.

Σε ανάρτηση στο Instagram ο ιδρυτής της Amazon είπε ότι η Ζακλίν Μπέζος πέθανε ειρηνικά την Πέμπτη στο σπίτι της στο Μαϊάμι. «Έπειτα από μια μακρά μάχη με την άνοια με σωμάτια Lewy (Lewy Body Dementia), πέθανε σήμερα, περιτριγυρισμένη από τόσους πολλούς από εμάς που την αγαπούσαμε, τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τον πατέρα μου», έγραψε ο Τζεφ Μπέζος.

Και συνέχισε: «Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας εκείνες τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί που ήμασταν στη ζωή της. Την κρατάω για πάντα ασφαλή στην καρδιά μου».

Η Ζακλίν Μπέζος διαγνώστηκε με άνοια με σωμάτια Lewy (Lewy Body Dementia) το 2020 και είχε στο πλευρό της πάντα τον σύζυγό της.

Η άνοια με σωμάτια Lewy (Dementia with Lewy Bodies) είναι μια συχνή μορφή άνοιας, η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική εισβολή συμπτωμάτων και σταδιακή επιδείνωση της λειτουργικότητας. Τα συμπτώματα δεν αφορούν μόνο στις νοητικές λειτουργίες, αλλά και την κινητικότητα, τη συμπεριφορά, την ψυχική σφαίρα, τον ύπνο και το αυτόνομο νευρικό σύστημα.