Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μια Ελλάδα που στέκεται ισχυρή απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης- Τέμπη- Βουλή

«Σήμερα εορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι το καταφύγιο ελπίδας και παρηγοριάς μπροστά σε κάθε δοκιμασία. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες απανταχού της γης. Με ευημερία, υγεία και ειρήνη» τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στις πυρκαγιές λέγοντας ότι «δυστυχώς και το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε με πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, καταστροφές σε περιουσίες και διάχυτο το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες για μια κρατική διαχείριση ουδόλως επιτελική και προνοητική.

Στεκόμαστε δίπλα σε όσους επλήγησαν, στους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές που έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες.

Δεν είναι η ώρα για ευχολόγια και επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά για έναν σοβαρό εθνικό σχεδιασμό με ουσιαστική έμφαση στην πρόληψη, με ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο πολιτικής προστασίας.

Έχουμε χρέος να κάνουμε την πατρίδα μας ανθεκτική και να εγγυηθούμε την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια, που αξίζει σε όλους μας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ καταλήγει: «Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις και υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Μια πατρίδα που προοδεύει, στηρίζει τους αδύναμους, ανοίγει ορίζοντες προοπτικής για τους νέους.

Μια δίκαιη κοινωνία και μία πραγματική αλλαγή για τον τόπο μας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:17 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης από Χανιά: «Παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας» – Το μήνυμα στήριξης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πυροσβεστική

Τον τόπο καταγωγής του επέλεξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να γιορτάσει τον Δεκαπεν...
23:19 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Στο «κόκκινο» το πολιτικό θερμόμετρο για τη διαχείριση των πυρκαγιών – Η κριτική της αντιπολίτευσης και η σφοδρή κόντρα Κεφαλογιάννη-Πελετίδη

«Κόκκινο» χτύπησε το πολιτικό θερμόμετρο για την διαχείριση των πυρκαγιών των τελευταίων ημερώ...
22:46 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της στο Instagram για τον Δεκαπενταύγουστο

Τις ευχές της προς τον ελληνικό λαό απέστειλε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένω...
17:54 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση προσπαθεί να μετακυλήσει τις εγκληματικές της ευθύνες στα ΜΜΕ και την αντιπολίτευση

«Στο ίδιο έργο θεατές οι Έλληνες, βλέπουν μια κυβέρνηση επάνω στα αποκαΐδια να επαναλαμβάνει τ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»