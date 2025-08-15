Μητσοτάκης από Χανιά: «Παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας» – Το μήνυμα στήριξης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πυροσβεστική

Τον τόπο καταγωγής του επέλεξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο. Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων, συνοδεία της συζύγου του, Μαρέβας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ιερά Μονή, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τον αγώνα των ενόπλων δυνάμεων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, αφιερώνοντας σε εκείνους τη σημερινή ημέρα:

«Σήμερα αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία, για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές μας, όσο και τις συλλογικές δυσκολίες.

Η ημέρα σήμερα είναι αφιερωμένη σε όσους αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς. Στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, στους αγωνιστές της Πυροσβεστικής αλλά και σε όλους όσοι κάθε μέρα δίνουν τον άνισο και δύσκολο αγώνα με την κλιματική κρίση.

Εύχομαι χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες».