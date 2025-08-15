Μητέρα δήλωσε την εξαφάνιση του 10χρονου γιου της – Λίγες ημέρες μετά, αποκάλυψε ότι τον νάρκωσε και τον έθαψε

Μία μητέρα κατηγορείται ότι σκηνοθέτησε την εξαφάνιση του 10χρονου γιου της, τον οποίο νάρκωσε και έθαψε σε απομακρυσμένο δάσος στο Κεντάκι των ΗΠΑ.

Η 33χρονη Φελίσια Γκρος δήλωσε την εξαφάνιση του 10χρονου στις 6 Αυγούστου και υποστήριξε ότι πιθανότατα το παιδί έφυγε από το σπίτι στη διάρκεια της νύχτας.

Μάλιστα σε γραπτό μήνυμα έκανε έκκληση για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του παιδιού. «Αγαπάμε τον Τζέιντεν και τον θέλουμε ασφαλή στο σπίτι. Σας παρακαλώ αν κάποιος δει τον γιο μου, Τζέιντεν Σπάισερ, σας παρακαλώ να το αναφέρει στο αστυνομικό τμήμα του Τζάκσον. Σας ευχαριστούμε. Τον αγαπάμε πολύ. Σας παρακαλώ κάντε το σωστό, καλέστε την αστυνομία. Σας παρακαλώ προσευχηθείτε για εμάς και τον γιο μου Τζέιντεν. Σας ευχαριστώ», ανέφερε στο μήνυμα η 33χρονη.

Έπειτα από εκτεταμένες έρευνες των Αρχών η 33χρονη στις 12 Αυγούστου παραδέχθηκε τελικά ότι το παιδί ήταν νεκρό και οδήγησε την αστυνομία στο σημείο όπου είχε θάψει τη σορό του.

Παράλληλα η 33χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι έδωσε στον 10χρονο ένα υπνωτικό φάρμακο που προκάλεσε «επείγον ιατρικό περιστατικό» και πίστεψε ότι είχε πεθάνει. Επίσης φέρεται να καθοδήγησε τα άλλα παιδιά να πουν ψέματα στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του παιδιού με πιτζάμες μέσα σε πλαστική τσάντα. Σύμφωνα με το FOX 56 η 33χρονη βρίσκεται υπό κράτηση και δήλωσε αθώα στις κατηγορίες.