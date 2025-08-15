Αλάσκα: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ουκρανία πριν από την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν

Πηγή: Reuters

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ουκρανία πραγματοποιούνται στο Άνκορατζ της Αλάσκας πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Έφτασε στην Αλάσκα ο Σεργκέι Λαβρόφ – Η μπλούζα με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης που φορούσε
