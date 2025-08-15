Αλάσκα: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ουκρανία πριν από την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ουκρανία πραγματοποιούνται στο Άνκορατζ της Αλάσκας πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.