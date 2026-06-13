Νίκαια: Όπλα, τέιζερ και φυσίγγια εντοπίστηκαν σε σπίτι – Συνελήφθη 66χρονος

Αστυνομικοί στη Νίκαια συνέλαβαν έναν 66χρονο άνδρα, μετά από έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκε οπλοστάσιο και άλλα παράνομα αντικείμενα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Νίκαια, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 66χρονο μετά από έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκε οπλοστάσιο και άλλα παράνομα αντικείμενα.
  • Κατά την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, δύο πιστόλια κρότου, έντεκα φυσίγγια, δύο συσκευές τέιζερ και μία πτυσσόμενη ράβδος.
  • Σε βάρος του 66χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός 66χρονου, προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Νίκαιας, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, όπου εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.

Βραζιλία: Νεκρή 6χρονη από τα πυρά του 12χρονου αδελφού της – Είχε πρόσβαση στα όπλα του πατριού του

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της 9ης Ιουνίου από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με αποθήκευση παράνομων αντικειμένων.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, δύο πιστόλια κρότου, έντεκα φυσίγγια, δύο συσκευές τέιζερ, μία πτυσσόμενη ράβδος, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Κορυδαλλός: Συνελήφθη 52χρονος για παράνομη οπλοκατοχή – Βρέθηκαν μαχαίρια, σουγιάδες, γεμιστήρες και φυσίγγια στο σπίτι του

Σε βάρος του 66χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ