Πούτιν: Σειρά συναντήσεων χαμηλού προφίλ λίγο πριν από την σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ – Ο συμβολισμός

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ, και έκανε στάση στο Μαγκαντάν για μια σειρά από ασήμαντες συναντήσεις με τοπικούς αξιωματούχους.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι συζήτησε τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης και επιθεώρησε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας και διύλισης ιχθυελαίου, ενώ παρακολούθησε κι έναν αγώνα χόκεϊ.

Τέτοιου είδους στάσεις με χαμηλό προφίλ είναι ένα γνωστό προοίμιο για τον Ρώσο ηγέτη πριν από σημαντικά γεγονότα – μια σκηνοθετημένη επίδειξη, λένε οι παρατηρητές, που αποσκοπεί στην προβολή αυτοπεποίθησης, χαλαρότητας και ελέγχου πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Found! Putin has begun his working program in Magadan, propagandists claim https://t.co/uirFcqg601 pic.twitter.com/s2F68peMhK — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Υπήρξε όμως και μια αιχμηρή χειρονομία που είχε σαφή στόχο να γοητεύσει τον Τραμπ, καθώς ο Πούτιν κατέθεσε λουλούδια σε ένα μνημείο για τη μνήμη της αμερικανο-σοβιετικής συνεργασίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει επαινέσει στο παρελθόν το στρατιωτικό ρεκόρ της Ρωσίας και η Μόσχα δήλωσε ότι ο ηγέτης των ΗΠΑ ήταν “βαθιά εντυπωσιασμένος” από τις απώλειες της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του πολέμου.