Σύνοδος κορυφής Πούτιν με Τραμπ: Ποια πρόσωπα θα βρίσκονται στο πλευρό των δύο προέδρων – Τι δείχνει η παρουσία τους για τις συνομιλίες

Με τους πιο στενούς συμβούλους τους στο πλευρό τους αναμένεται να συναντηθούν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα ο Ρώσος πρόεδρος, θα πλαισιώνεται από κάποιες πιο ισχυρές προσωπικότητες του εσωτερικού κύκλου του Κρεμλίνου. Η ρωσική ομάδα περιλαμβάνει βετεράνους της διπλωμάτες που έχουν συμβάλλει για πάνω από δύο δεκαετίες στην διαμόρφωση της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής της Ρωσίας.

Η ρωσική αντιπροσωπεία είναι ένα μείγμα από οπαδούς της παλαιάς φρουράς στην Ρωσία αλλά και νεότερους οικονομικούς συμβούλους γεγονός που υποδηλώνει την επιθυμία του Ρώσου προέδρου να προσεταιριστεί τον Τραμπ και να του δώσει οικονομικά κίνητρα για να συνταχθεί με τη Μόσχα στο θέμα της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του και ο Τραμπ θα συνοδεύεται από μια ομάδα των πιο έμπιστων συμβούλων του, μεταξύ των οποίων ένας μεγιστάνας των ακινήτων, ένας πρώην δισεκατομμυριούχος των hedge fund και ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα ηνία του Λευκού Οίκου έχει δείξει ότι η αφοσίωση στο πρόσωπο του είναι το υπ’ αριθμόν ένα κριτήριο επιλογής των στελεχών στην κυβέρνηση του. Αρκετοί αναλυτές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ ανησυχούν, όμως, για το αποτέλεσμα της συνάντησης καθώς ο Τραμπ δεν θα έχει κοντά του άτομα που έχουν ειδίκευση και εμπειρία στα θέματα της Ρωσίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό από αμερικανικά ΜΜΕ, η σύνοδος κορυφής θα καταλήξει σε ένα τετ-α-τετ των δύο προέδρων πιθανώς μόνο με τους μεταφραστές τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, το να τοποθετήσει κανείς τον Τραμπ μόνο του σε ένα δωμάτιο με τον Πούτιν είναι πάντα μια απρόβλεπτη και δυνητικά επικίνδυνη υπόθεση.

Η ρωσική αντιπροσωπεία

Σεργκέι Λαβρόφ – υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας

Ο 75χρονος υπουργός βρίσκεται στη θέση του από το 2004, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μακροβιότερους ανώτερους διπλωμάτες στον κόσμο. Γνωστός για τις μαχητικές συνεντεύξεις Τύπου, ο Λαβρόφ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση και υπεράσπιση της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας από τον πόλεμο στο Ιράκ έως την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και την εισβολή στην Ουκρανία.

Είναι διπλωμάτης καριέρας που εντάχθηκε στη σοβιετική εξωτερική υπηρεσία το 1972 και πέρασε μια δεκαετία ως πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη πριν αναλάβει τη σημερινή του θέση.

Κάποτε θεωρούνταν στις δυτικές πρωτεύουσες ως ένας πραγματιστής και ικανότατος διπλωμάτης. Ωστόσο ο Λαβρόφ έχει υιοθετήσει έναν συγκρουσιακό και ενίοτε πολεμικό τόνο υπό τις οδηγίες του Κρεμλίνου.

Γιούρι Ουσάκοφ – σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής

Ο 78χρονος είναι βετεράνος προεδρικός σύμβουλος και ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του Πούτιν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Διπλωμάτης καριέρας μιλάει με άπταιστα αγγλικά και έχει μακρά ενασχόληση με τις αμερικανικές υποθέσεις καθώς υπηρέτησε ως πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ από το 1998 έως το 2008.

Είναι γνωστός για την ήρεμη συμπεριφορά του και τη βαθιά θεσμική του αντίληψη. Ο Ουσακόφ υπηρέτησε ως στρατηγικός σύμβουλος στο παρασκήνιο, συντονίζοντας τα διεθνή ραντεβού του Πούτιν.

Αντρέι Μπελούσοφ – υπουργός Άμυνας της Ρωσίας

Ο 66χρονος είναι ένας από τους λίγους τεχνοκράτες που κατάφεραν να αναρριχηθούν στις κορυφαίες θέσεις ασφαλείας του Κρεμλίνου.

Ο αιφνιδιαστικός διορισμός του το 2024 για να αντικαταστήσει τον Σεργκέι Σόιγκου θεωρήθηκε ως μια προσπάθεια του Κρεμλίνου να περιορίσει τη διαφθορά στις ένοπλες δυνάμεις και να επιταχύνει τη μετατροπή της στρατιωτικοποιημένης οικονομίας της Ρωσίας σε μία πλήρη πολεμική οικονομία, η οποία αναπτύσσεται πλέον με διψήφιους ρυθμούς.

Έχει σπουδάσει οικονομολόγος και όσοι τον γνωρίζουν τον περιγράφουν ως έναν βαθιά θρησκευόμενο και πιστό τεχνοκράτη που έχει ορθόδοξες εικόνες και θεολογικά βιβλία στο γραφείο του.

Κίριλ Ντμιτρίεφ – επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων

Στα 50 του χρόνια, ο Ντμίτριεφ είναι ένα σχετικά νέο πρόσωπο στο Κρεμλίνο, αλλά έχει αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα μεταξύ της Μόσχας και κυβέρνησης Τραμπ, που έχει επιχειρηματικό προσανατολισμό.

Με σπουδές στις ΗΠΑ και θητεία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ, ο Ντμίτριεφ είναι επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κρεμλίνου, με 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα έχει περηφανευτεί δημόσια για τις σχέσεις του με τις αμερικανικές επιχειρηματικές ελίτ.

Η ταχεία άνοδος του και οι σχέσεις του με την Ουάσινγκτον έχουν προκαλέσει ενόχληση στην παλαιά φρουρά του Κρεμλίνου και υπάρχουν αναφορές για τριβές με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ντμίτριεφ διατηρεί προσωπικούς δεσμούς με την οικογένεια Πούτιν. Η σύζυγός του, Νατάλια Πόποβα, είναι στενή φίλη της κόρης του Ρώσου προέδρου.

Στην Αλάσκα, αναμένεται να παρουσιάσει φιλόδοξα σχέδια για οικονομική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και κυρίως την συνεργασία σε θέματα υποδομών στην Αρκτική.

Αντόν Σιλουάνοφ – υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας

Ο 62χρονος Σιλουάνοφ βρίσκεται στη θέση του από το 2011 και είναι βασικός αρχιτέκτονας των προσπαθειών του Κρεμλίνου να προστατεύσει την ρωσική οικονομία από τις δυτικές κυρώσεις.

Ο Σιλουάνοφ έχει αναλάβει να καταστήσει την οικονομία της Ρωσίας όσο το δυνατόν πιο ανθεκτική στις κυρώσεις, και έκανε δημοφιλή τον όρο «οικονομία-φρούριο» στους κύκλους του Κρεμλίνου για να περιγράψει ακριβώς αυτή την προσπάθεια του.

Η αιφνιδιαστική συμμετοχή του Σιλουάνοφ στην αντιπροσωπεία της Αλάσκας σηματοδοτεί την προτεραιότητα της Μόσχας να εξασφαλίσει την άρση των δυτικών κυρώσεων ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Αμερικανική αντιπροσωπεία

Μάρκο Ρούμπιο – υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Ο 54χρονος πρώην γερουσιαστής της Φλόριντα, που κάποτε ήταν σφοδρός επικριτής του Τραμπ, είναι τώρα ένας από τους στενότερους συμμάχους του.

Με την πάροδο του χρόνου, η επιρροή του Ρούμπιο έχει αυξηθεί καθώς από τον Μάιο εκτελεί και χρέη συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου. Είναι ο πρώτος άνθρωπος από τον Χένρι Κίσινγκερ που κατέχει και τις δύο θέσεις ταυτόχρονα.

Έχει πιο σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία και γι’ αυτό είναι πολύτιμος συνομιλητής στην Ευρώπη και το Κίεβο. Η στάση αυτή όμως θα μπορούσε να τον φέρει σε τροχιά σύγκρουσης με τις φιλορωσικές φωνές στον στενό κύκλο του Τραμπ.

Στιβ Γουίτκοφ – ειδικός απεσταλμένος στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή

Ο 68χρονος ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ είναι ένα όνομα που προκαλεί εκνευρισμό στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Διορίστηκε το 2025 και έγινε γρήγορα ο άνθρωπος μέσω του οποίου ο Τραμπ συνομιλεί με τον Πούτι αν και δεν διαθέτει καμία διπλωματική εμπειρία. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, ο Γουίτκοφ -ο οποίος ταξιδεύει στο Κρεμλίνο μόνος του και χωρίς δικούς του διερμηνείς- πολλές φορές στις δηλώσεις του φαίνεται να υιοθετεί τις επίσημες θέσεις της Ρωσίας στο ουκρανικό.

Ο Γουίτκοφ, πρώην δικηγόρος ακινήτων της Νέας Υόρκης που έγινε μεγιστάνας των ακινήτων, γνώρισε τον Τραμπ τη δεκαετία του 1980. Θεωρείται από τα πλέον πιστά στον Αμερικανό πρόεδρο στελέχη του Λευκού Οίκου

Σκοτ Μπέσεντ – υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

Ο 62χρονος Σκοτ Μπέσεντ είναι δισεκατομμυριούχος επενδυτής και μακροχρόνιος χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών. Έχει αναδειχθεί αθόρυβα σε μια από τις προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Ο πρώην επικεφαλής επενδύσεων στο Soros Fund Management, έχει αναλάβει να καθοδηγήσει την αμερικανική οικονομία εν μέσω μίας χαοτικής και απρόβλεπτης πολιτικής δασμών του Τραμπ.

Στην Αλάσκα, ο Σκοτ Μπέσεντ αναμένεται να διερευνήσει πιθανά οικονομικά κίνητρα και επενδυτικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να προσφερθούν στη Μόσχα ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ουκρανικό.

Χάουαρντ Λούτνικ – υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

Παρών θα είναι ο 64χρονος επιχειρηματίας ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που συγκέντρωνε τις δωρέες για τις προεκλογικές εκστρατείες του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης είναι ένθερμος οπαδός της επιβολής δασμών σε ξένα προϊόντα και θεωρείται από τους πλέον στενούς συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου.

Η παρουσία του στην Αλάσκα δείχνει ότι θα συζητηθούν και θέμα εμπορικής φύσης και συμφωνιών ανάμεσα στην Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Τζον Ράτκλιφ – διευθυντής CIA

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ θα ταξιδέψει επίσης με τον Τραμπ στην Αλάσκα. Αρχικά δεν ήταν σαφές αν ένας αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών θα ακολουθούσε τον πρόεδρο στη σύνοδο κορυφής, αλλά η παρουσία του δείχνει την ευαίσθητη φύση των συνομιλιών που θα γίνουν.