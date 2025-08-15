Τραμπ: «Υψηλό ρίσκο» – Η δήλωση πριν ταξιδέψει στην Αλάσκα για τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ένα αινιγματικό μήνυμα έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν ταξιδέψει στην Αλάσκα για την σύνοδο κορυφής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε: «Υψηλό ρίσκο!!!».

Σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται το δίκτυο NBC, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα στρώσει το κόκκινο χαλί στη στρατιωτική βάση Joint Base Elmendorf–Richardson για να υποδεχθεί τον Ρώσο ομόλογό του.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι o Τραμπ θα υποδεχθεί προσωπικά στην βάση τον Ρώσο Πρόεδρο κατά την άφιξή του. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι ακριβείς λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου της συνάντησης οριστικοποιούνται τώρα λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση.

Άλλος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες ή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν.