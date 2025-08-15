Τραμπ: «Υψηλό ρίσκο» – Η δήλωση πριν ταξιδέψει στην Αλάσκα για τη συνάντηση με τον Πούτιν

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Ένα αινιγματικό μήνυμα έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν ταξιδέψει στην Αλάσκα για την σύνοδο κορυφής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τραμπ: Θα στρώσει το κόκκινο χαλί και θα υποδεχθεί προσωπικά τον Πούτιν στην Αλάσκα

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε: «Υψηλό ρίσκο!!!».

Αλάσκα: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Ουκρανία πριν από την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν

Σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται το δίκτυο NBC, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα στρώσει το κόκκινο χαλί στη στρατιωτική βάση Joint Base Elmendorf–Richardson για να υποδεχθεί τον Ρώσο ομόλογό του.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι o Τραμπ θα υποδεχθεί προσωπικά στην βάση τον Ρώσο Πρόεδρο κατά την άφιξή του. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι ακριβείς λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου της συνάντησης οριστικοποιούνται τώρα λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση.

Πούτιν: Η αυτοκινητοπομπή του Ρώσου Προέδρου με τα θωρακισμένα οχήματα εντοπίστηκε στο Μαγκαντάν – Δείτε βίντεο

Άλλος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες ή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:27 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Τουρκία: Συνελήφθη κι άλλος δήμαρχος της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 44 άτομα, μεταξύ των ...
14:21 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μητέρα κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό της με πιστολάκι μαλλιών – Παραπέμπεται σε δίκη

Σε δίκη παραπέμπεται η μητέρα που κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό της με πιστολάκι μαλλιών. Η...
14:11 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Θα στρώσει το κόκκινο χαλί και θα υποδεχθεί προσωπικά τον Πούτιν στην Αλάσκα

Νέες λεπτομέρειες για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα έρχο...
13:31 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Αεροδρόμιο Μάντσεστερ: Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν πριν από την απογείωση

Ανεστάλησαν για λίγη ώρα οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ αφού δύο αεροσκάφη της συγκρ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»