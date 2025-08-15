Μητέρα κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό της με πιστολάκι μαλλιών – Παραπέμπεται σε δίκη

Σε δίκη παραπέμπεται η μητέρα που κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό της με πιστολάκι μαλλιών.

Η 27χρονη Κόρτνεϊ Γκάρτσορ από την Σκωτία φέρεται να έκαψε μέχρι θανάτου με το πιστολάκι μαλλιών την 3 μηνών κόρη της. Μάλιστα κατηγορείται ότι την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ.

Τα τραύματα του μωρού ήταν τόσο σοβαρά που πέθανε και γι’ αυτό η μητέρα αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Οι Αρχές κατηγορούν την 27χρονη ότι παραμελούσε συστηματικά το κοριτσάκι και ακόμη ένα παιδί, τα οποία ζούσαν σε «ανθυγιεινές συνθήκες». Στο σπίτι όπου ζούσαν τα παιδιά βρέθηκαν βρώμικες πάνες, ληγμένο φαγητό και αλκοόλ.

Επιπλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή κοκαΐνης και μεφεδρόνης. Χθες έγινε ακρόαση της υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης.

Ο δικηγόρος της 27χρονης είπε ότι δηλώνει αθώα και ζήτησε από κοινού με τον εισαγγελέα να οριστεί ημερομηνία για την δίκη της. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να γίνει τον Ιούλιο του 2026.

