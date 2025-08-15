Τραμπ: Θα στρώσει το κόκκινο χαλί και θα υποδεχθεί προσωπικά τον Πούτιν στην Αλάσκα

Νέες λεπτομέρειες για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται το δίκτυο NBC, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα στρώσει το κόκκινο χαλί στη στρατιωτική βάση Joint Base Elmendorf–Richardson για να υποδεχθεί τον Ρώσο ομόλογό του.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι o Τραμπ θα υποδεχθεί προσωπικά στην βάση τον Ρώσο Πρόεδρο κατά την άφιξή του. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι ακριβείς λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου της συνάντησης οριστικοποιούνται τώρα λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση.

Άλλος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες ή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν.