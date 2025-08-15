Αεροδρόμιο Μάντσεστερ: Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν πριν από την απογείωση

Enikos Newsroom

διεθνή

Αεροδρόμιο Μάντσεστερ: Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν πριν από την απογείωση
Το σημείο της σύγκρουσης των δύο αεροσκαφών. Πηγή: Phil Aspin/SWNS

Ανεστάλησαν για λίγη ώρα οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ αφού δύο αεροσκάφη της συγκρούστηκαν με τα φτερά τους την ώρα που έπαιρναν θέση στον αεροδιάδρομο για να απογειωθούν.

Τα αεροσκάφη, τα οποία εκτελούσαν πτήσεις προς το Παρίσι και το Γιβραλτάρ, συγκρούστηκαν περίπου στις 6.30 π.μ. Στη συνέχεια αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Μάντσεστερ δήλωσε: «Αναστείλαμε για λίγο τις λειτουργίες όσο αξιολογούνταν για να δούμε αν μπορούσαν να τροχοδρομήσουν πίσω σε μια στάση. Τελικά μπόρεσαν και οι έτσι οι λειτουργίες συνεχίστηκαν μετά από λίγα λεπτά».

Η Tynisha Chaudhry, η οποία βρισκόταν στην πτήση με προορισμό το Γιβραλτάρ παρομοίασε τη σύγκρουση με αυτοκινητιστικό δυστύχημα. «Αισθανθήκαμε ολόκληρο το αεροπλάνο να τρέμει. Ήταν ένα τεράστιο χτύπημα», δήλωσε η επιβάτης στο BBC.

