Λαβρόφ: Περιμένουμε να συνεχιστεί η «εποικοδομητική συζήτηση» στην Αλάσκα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΛΑΒΡΟΦ

Πολλή δουλειά έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και η ρωσική πλευρά ελπίζει να συνεχιστεί αυτή «η εποικοδομητική συζήτηση» στη διάρκεια της συνάντησης κορυφής σήμερα στην Αλάσκα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα για συνομιλίες οι οποίες θα επικεντρωθούν στο να δοθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
13:19 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Sky News: Ο Πούτιν θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του Τραμπ – Ποια ανταλλάγματα μπορεί να προσφέρει στον Αμερικανό Πρόεδρο

«Ο κύριος διαπραγματευτής της Ρωσίας γνωρίζει τις αδυναμίες του Τραμπ και θα προσπαθήσει να τι...
12:20 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν λιμάνι στην περιφέρεια Αστραχάν

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα το λιμάνι Όλια στην περιφέρεια Α...
11:40 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Πούτιν: Η αυτοκινητοπομπή του Ρώσου Προέδρου με τα θωρακισμένα οχήματα εντοπίστηκε στο Μαγκαντάν – Δείτε βίντεο

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν βρίσκεται καθ’ οδόν για την Αλάσκα όπου θα πραγματοπο...
11:28 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μητέρα δήλωσε την εξαφάνιση του 10χρονου γιου της – Λίγες ημέρες μετά, αποκάλυψε ότι τον νάρκωσε και τον έθαψε

Μία μητέρα κατηγορείται ότι σκηνοθέτησε την εξαφάνιση του 10χρονου γιου της, τον οποίο νάρκωσε...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»