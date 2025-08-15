Λαβρόφ: Περιμένουμε να συνεχιστεί η «εποικοδομητική συζήτηση» στην Αλάσκα

Πολλή δουλειά έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και η ρωσική πλευρά ελπίζει να συνεχιστεί αυτή «η εποικοδομητική συζήτηση» στη διάρκεια της συνάντησης κορυφής σήμερα στην Αλάσκα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα για συνομιλίες οι οποίες θα επικεντρωθούν στο να δοθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.