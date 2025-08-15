Ταλαιπωρία για 148 επιβάτες σε αμαξοστοιχία από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα – Ξεκίνησε με καθυστέρηση 1,5 ώρας λόγω τεχνικού προβλήματος

Ταλαιπωρία για 148 επιβάτες σε αμαξοστοιχία από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα – Ξεκίνησε με καθυστέρηση 1,5 ώρας λόγω τεχνικού προβλήματος

Με 93 λεπτά καθυστέρηση αναχώρησε από την Θεσσαλονίκη για την Αθήνα η αμαξοστοιχία IC53, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο τροχαίο υλικό, την ώρα που επρόκειτο να αναχωρήσει.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train, «η εταιρεία έλαβε άμεσα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεργασία με τον διαχειριστή υποδομής, από την πλευρά του οποίου σημειώθηκε καθυστέρηση στις κινήσεις αλλαγής του τροχαίου υλικού. Το προσωπικό της Hellenic Train έδωσε προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των 148 επιβατών της αμαξοστοιχίας, στους οποίους προσφέρθηκαν νερά και σνακ κατά τη διάρκεια της αναμονής».

Η Hellenic Train ενημερώνει, επίσης, ότι «σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

* είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

* είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών».

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του.

