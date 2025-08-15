Κεφαλονιά: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που έδινε μάχη για τη ζωή της – Ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της

Συγκίνηση και ανακούφιση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου η 14χρονη από την Κεφαλονιά που έδωσε μάχη για τη ζωή της, αποσωληνώθηκε σήμερα, λίγες ημέρες μετά τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της που είχε παραλύσει στα άκρα και τους αναπνευστικούς μύες.

Το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, σήμανε συναγερμός και στήθηκε μεγάλη αεροδιακομιδή: ελικόπτερο την μετέφερε από την Κεφαλονιά στον Άραξο και από εκεί, με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου διασωληνώθηκε άμεσα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, tempo24.news, οι γιατροί εντόπισαν την αιτία του προβλήματος και η θεραπεία είχε άμεση ανταπόκριση. Σήμερα προχώρησαν στην αποσωλήνωση της 14χρονης, σε μια στιγμή που όσοι την έζησαν δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Το πρώτο πράγμα που ζήτησε; Να αγκαλιάσει τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που της έσωσαν τη ζωή, εκφράζοντας τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη της.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν συνολικά 14 υγειονομικοί —ανάμεσά τους τέσσερις παιδίατροι, δύο αναισθησιολόγοι, δύο νοσηλεύτριες χειρουργείου, ακτινολόγος, χειριστής μαγνητικού τομογράφου που προσήλθε εκτός βάρδιας και εντατικολόγος— υπό τον συντονισμό του παιδιάτρου Αθανάσιου Φίλια από το Καραμανδάνειο και του διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέα Ηλιάδη.

Παρά τη βελτίωση, η κατάσταση της 14χρονης παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.