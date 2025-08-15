Νικήτας Κακλαμάνης: Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Νικήτας Κακλαμάνης: Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα

Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα τονίζει στο μήνυμά του, με αφορμή την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Η σημερινή ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, αποτελεί κορυφαία στιγμή πίστης και εθνικής ενότητας για τον λαό μας» σημειώνει ο κ. Ν. Κακλαμάνης και τονίζει:

«Η Παναγία, σκέπη και προστάτιδα του Γένους, εμπνέει διαχρονικά τους Έλληνες σε στιγμές δοκιμασίας και μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα».

«Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και προκοπή. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!» καταλήγει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

