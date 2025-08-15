Δεκαπενταύγουστος: Έρημη πόλη η Αθήνα – Εικόνες από το άδειο και ήσυχο κέντρο της πόλης

Έρημη πόλη θυμίζει η Αθήνα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, αφού οι περισσότεροι αδειούχοι έχουν αναχωρήσει για τα νησιά ή για άλλους προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι διανύουμε τον κατεξοχήν μήνα των διακοπών.

Οι δρόμοι είναι άδειοι και αποτελούν πηγή χαράς για όσους έχουν απομείνει στην πρωτεύουσα καθώς δεν υπάρχει κίνηση. Τους μόνους που μπορεί να συναντήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, είναι κυρίως τουρίστες.

Την απόλυτη ησυχία της πόλης διακόπτουν οι μηχανές και οι ήχοι των λιγοστών αυτοκινήτων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι από νωρίς το πρωί έφευγαν και οι τελευταίοι εκδρομείς από την πόλη για να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς μακριά από την πολύβουη Αθήνα.