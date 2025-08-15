Δεκαπενταύγουστος: Έρημη πόλη η Αθήνα – Εικόνες από το άδειο και ήσυχο κέντρο της πόλης

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος: Έρημη πόλη η Αθήνα – Εικόνες από το άδειο και ήσυχο κέντρο της πόλης

Έρημη πόλη θυμίζει η Αθήνα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, αφού οι περισσότεροι αδειούχοι έχουν αναχωρήσει για τα νησιά ή για άλλους προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι διανύουμε τον κατεξοχήν μήνα των διακοπών.

Οι δρόμοι είναι άδειοι και αποτελούν πηγή χαράς για όσους έχουν απομείνει στην πρωτεύουσα καθώς δεν υπάρχει κίνηση. Τους μόνους που μπορεί να συναντήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, είναι κυρίως τουρίστες.

Την απόλυτη ησυχία της πόλης διακόπτουν οι μηχανές και οι ήχοι των λιγοστών αυτοκινήτων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι από νωρίς το πρωί έφευγαν και οι τελευταίοι εκδρομείς από την πόλη για να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς μακριά από την πολύβουη Αθήνα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
13:00 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Κεφαλονιά: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που έδινε μάχη για τη ζωή της – Ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της

Συγκίνηση και ανακούφιση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου η 14χρονη από την Κ...
12:07 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Δεκαπενταύγουστος: Οι παραδόσεις και τα έθιμα για την Κοίμηση της Θεοτόκου σε ολόκληρη την Ελλάδα

Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστη...
10:54 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Σε ύφεση η φωτιά στα Συχαινά – Ελικόπτερο επιχειρεί υπό των φόβο αναζωπυρώσεων 

Σε ύφεση και μάλιστα χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στην περι...
10:46 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μυτιλήνη: Μια Παναγιά που πέρασε και χάθηκε, στο Μοσχονήσι της Μικρασίας

Μια Παναγιά. Μια Παναγιά που γιόρταζε τέτοιες μέρες σαν και σε κάθε χωριό ή πολιτεία της Μικρα...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»