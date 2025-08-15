Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: Η σκέψη μας είναι δίπλα σε εκείνους που παλεύουν για μία καλύτερη ζωή

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Φάμελλος

Ανάρτηση έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου.

«Γιορτή της Παναγίας σήμερα, γιορτή ομόνοιας και αγάπης, αφιερωμένη στη μητρική φροντίδα και προστασία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παράδοση.

Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος είναι διαφορετικός και δύσκολος. Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών. Μία μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, ακόμη μία χρονιά. Που απαιτεί να αλλάξουμε, απαιτεί μία ισχυρή, σοβαρή Πολιτεία με σύγχρονη πρόληψη για να μη ζούμε τον ίδιο εφιάλτη.

Η σκέψη μας είναι δίπλα και σε εκείνους που παλεύουν για μία καλύτερη ζωή, παντού, στα δάση, στη θάλασσα, στα νοσοκομεία, στη βιοπάλη. Σε όσους και όσες δεν μπόρεσαν φέτος να κάνουν διακοπές.

Στους λαούς που δεν έχουν Ελευθερία και Ειρήνη, στην Παλαιστίνη που δεν έχουν Πατρίδα και Ζωή» αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος και συνεχίζει:

«Για όλους αυτούς, αξίζει να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο. Χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλους και όλες. Με Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά, Υγεία και Ειρήνη. Καλό Δεκαπενταύγουστο!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
13:14 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Στην Πάρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας: Σήμερα γιορτάζουμε το μικρό Πάσχα – Ευχαριστώ για την υπεράνθρωπη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα λυσσαλέα πύρινα μέτωπα

Στο νόημα της σημερινής γιορτής αναφέρθηκε από την Πάρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίν...
12:13 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Νικήτας Κακλαμάνης: Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα

Η Παναγία μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα...
11:17 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης από Χανιά: «Παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας» – Το μήνυμα στήριξης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πυροσβεστική

Τον τόπο καταγωγής του επέλεξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να γιορτάσει τον Δεκαπεν...
11:02 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μια Ελλάδα που στέκεται ισχυρή απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις

«Σήμερα εορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι το καταφύγιο ελπίδας και παρηγοριάς μπρ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»