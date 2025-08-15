Χριστίνα Παππά για την εγγονή της: «Δεν μου αρέσει να λέμε “σπάνια ασθένεια” – Μπερδεύονται έτσι τα πράγματα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Χριστίνα Παππά

Συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο, Παναγιώτη Βαζαίο, παραχώρησε η Χριστίνα Παππά. Η γνωστή ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της σε μία εφ’ όλης της ύλης κουβέντα, και αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας της μικρής της εγγονής.

Χριστίνα Παππά: Η φωτογραφία με το μπικίνι και η εξομολόγηση για τα κιλά – «Πόση προσπάθεια έχω κάνει…»

Σε αναστάτωσε αυτό το περιστατικό με τη μικρή; Διάβασα ότι η εγγονή σου πάσχει από κάτι πάρα πολύ σπάνιο…

«Να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει να λέμε «σπάνια ασθένεια». Μπερδεύονται έτσι τα πράγματα. Ίσως εγώ να τοποθετήθηκα λάθος ή να μην έγινε σωστά κατανοητό. Δεν ήταν κάτι τραγικό, ήταν βρεφικός διαβήτης, που όντως είναι εξαιρετικά σπάνιος. Τα βρέφη δεν εμφανίζουν σχεδόν ποτέ διαβήτη. Αλλά, δόξα τω Θεώ, ήταν παροδικός. Ξεπεράστηκε, πέρασε», ξεκαθάρισε η Χριστίνα Παππά.

Παρ’ όλα αυτά, τέτοιες καταστάσεις φαντάζομαι ότι σε ταράζουν…

«Εννοείται. Είσαι ανήμπορος, ειδικά όταν πρόκειται για ένα βρέφος, για το εγγόνι σου. Όμως και εκεί, κράτησα την πίστη μου. Είπα «θα περάσει» και πέρασε. Και είμαι ευγνώμων», απαντά η ηθοποιός.

«Εκείνες τις μέρες και η Άννα, η μαμά της μικρής, έκανε τάμα στον Άγιο Νεκτάριο. Εγώ στον Άγιο Ταξιάρχη. Είχαμε παραδοθεί στην προσευχή. Και θυμάμαι ένα βράδυ, πέφτω για ύπνο και μου ‘ρχεται να κλάψω. Και λέω: «Χριστέ μου, έχεις κάνει τόσα θαύματα στα παιδιά μας… κάνε κι αυτό. Βοήθησέ μας»», εξομολογείται η Χριστίνα Παππά.

