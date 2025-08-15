Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Τα δίνει όλα στον χορό με άκρως… αποκαλυπτικό φόρεμα – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσίευσε ακόμα ένα βίντεο στο οποίο χορεύει, αλλά αυτή τη φορά με μια… πικάντικη ανατροπή. Η 43χρονη φορούσε ένα αποκαλυπτικό χρυσό μίνι φόρεμα με ένα φαρδύ τμήμα που έδειχνε το πλούσιο ντεκολτέ της.

Δυστυχώς, το ντεκολτέ ήταν τόσο μεγάλο που η Μπρίτνεϊ βρέθηκε επανειλημμένα να υποφέρει προσπαθώντας να κρύψει τα κάλλη της, μερικές φορές και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Η ίδια δεν πτοήθηκε από τις δυσλειτουργίες της γκαρνταρόμπας της, συνεχίζοντας να χορεύει και χαμογελώντας πονηρά στην κάμερα.

Ωστόσο, φρόντισε να χρησιμοποιήσει μικροσκοπικά emoji ηλιοτρόπιου για να διασφαλίσει ότι έκρυψε τα επίμαχα σημεία αποτελεσματικά και ότι απέφυγε να παραβιάσει τις κοινοτικές οδηγίες του Instagram που αφορούν το γυμνό.

Το βίντεο έρχεται αφού οι θαυμαστές της κατακεραύνωσαν τον πρώην σύζυγό της Kevin Federline για την ανακοίνωσή του ότι γράφει ένα μυθιστόρημα για εκείνη με τίτλο You Thought You Knew. Ο 47χρονος Federline ενόχλησε τους πιστούς υποστηρικτές της Μπρίτνεϊ, καθώς υποσχέθηκε σε δελτίο τύπου ότι το βιβλίο του θα αποκαλύψει “εξαιρετικά προσωπικές και διαφανείς” λεπτομέρειες για τον “πολυδιαφημισμένο γάμο τους”.

Ο Federline δήλωσε για το επερχόμενο βιβλίο του: “Πέτυχα τα μεγαλύτερα όνειρά μου, αντιμετώπισα συντριπτικό σπαραγμό και υπέμεινα συνεχή γελοιοποίηση, ενώ παράλληλα έγινα ο πατέρας που χρειάζονταν τα παιδιά μου, καθώς βίωναν ασταμάτητες συναισθηματικές αναταράξεις”. Ο Federline, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Μπρίτνεϊ από το 2004 έως το 2007, πρόσθεσε ότι “αν είχατε ποτέ ερωτήσεις, θα βρείτε απαντήσεις εδώ”.

Το βιβλίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου. Οι θαυμαστές της Σπίαρς εξέφρασαν την αντίθεσή τους με τον Federline για την αναμόχλευση του παρελθόντος του με την καλλιτέχνιδα.