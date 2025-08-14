Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του; Ο Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωσή του για πλήρως θωρακισμένη χώρα;

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

τσουκαλάς

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών», αναφέρει σε σχόλιό του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες, γιατί δεν τους το αναγνώρισαν», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε: η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του;». Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά: «Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ακόμη ότι «τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κ. Βούλτεψη» και προσθέτει: «Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, που δεν αποκλείει “σχέδιο αποσταθεροποίησης” πίσω από τις πυρκαγιές;».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
15:55 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Υπουργείο Υγείας: Εγκύκλιος με οδηγίες για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Με αφορμή την εκδήλωση πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας, το υπουργείο Υγείας, στο πλαί...
15:41 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Μαρινάκης: «Όποιος μιλάει ελαφρά τη καρδία κατά του 112, ας επαναλάβει τους ισχυρισμούς του μπροστά στους συγγενείς των θυμάτων σε τραγωδίες όπως το Μάτι»

«Το έργο της Πυροσβεστικής, συνολικά των σωμάτων ασφαλείας, πολλές φορές με τη συνδρομή των εν...
14:55 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη: «Ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα»

Αιχμές κατά του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη άφησε ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτ...
14:51 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Πελετίδης για 112: «Η εκκένωση είναι ένας όρος ο οποίος βγήκε στην ζωή για να αποφύγουμε τις ευθύνες»

Σκληρή κριτική στην Πολιτεία για τον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Αχαΐα άσκησε ο Δήμ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια