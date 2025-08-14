Στην κυκλοφορία ξανά για τα αυτοκίνητα η Βασιλίσσης Όλγας – Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Βασιλίσσης Όλγας

Στην κυκλοφορία για τα αυτοκίνητα έπειτα από πολλά χρόνια επανέρχεται η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο κ. Δούκας: «Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία. Έπειτα από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα».

«Στόχος», όπως τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων, είναι:

  • η αποσυμφόρηση του κέντρου
  • η καλύτερη ροή οχημάτων
  • η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
  • η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Και προσθέτει: «Ήδη ολοκληρώθηκε: ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς, η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας, καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο. Από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές. Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Στη συνέχεια, ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο. Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν».

«Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε» καταλήγει ο Χάρης Δούκας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:19 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στη δυτική Αχαΐα

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτ...
17:12 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Κολωνός: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 16χρονης – Βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση της Μαρίας Π., ηλικίας 16 ετών, από τον χώρο φιλοξενίας στην περι...
16:35 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Ιωάννινα: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας στους καταρράκτες Νεγάδων

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στους καταρράκτες Νεγάδων Ιωαννίνων, για τη μεταφορά γυναίκας, που...
16:28 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Συνελήφθη 48χρονος που ξυλοκόπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του – Στο σπίτι το βρέθηκαν δύο καραμπίνες, φυσίγγια και σφαίρες

Ένα θλιβερό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένα...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια