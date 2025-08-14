Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στη δυτική Αχαΐα

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας. Στις 5 το απόγευμα την πόρτα των δικαστηρίων της Πάρτας πέρασαν οι δύο πρώτοι από τους συλληφθέντες, ενώ αργότερα αναμένεται να οδηγηθεί και ο τρίτος ενώπιον της εισαγγελικής αρχής.

Δύο από τους συλληφθέντες, ηλικίας 27 και 19 ετών, κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την πραγματοποίηση ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους. Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του στο σημείο της φωτιάς.

Ο τρίτος από τους κατηγρούμενους, ένας 25χρονος, συνελήφθη χθες, Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, να βρίσκεται εντός οικοπεδικής έκτασης. Μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.

