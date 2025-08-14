Φωτιά στην Πάτρα: Οι φωτογραφίες που «έκαψαν» τον 19χρονο που ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά και τον 27χρονο

Φωτογραφικό υλικό που έφτασε στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, φαίνεται πως «έκαψαν» τον 19χρονο που ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στα Συχαινά Πάτρας.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων τα οποία κρίθηκαν ύποπτα για εμπρησμό στην Πάτρα. Ένας 19χρονος μάλιστα, φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στην περιοχή Συχαινά, υποδεικνύοντας και το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (12/08), στα Συχαινά. Από την αξιοποίηση των στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο όπου έβαλε τη φωτιά, το οποίο είναι αυτό της έναρξης της πυρκαγιάς. Επιπλέον, στην κατοχή του 27χρονου εντοπίστηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε, όπως προέκυψε κατά την προσέγγισή του στο σημείο της φωτιάς.