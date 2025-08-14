Φωτιά στην Πάτρα: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τον 25χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό

Φωτογραφίες ντοκουμέντα δημοσιεύει το enikos.gr, από τον 25χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό σε δασική έκταση κοντά στο Γηροκομειό της Πάτρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Δύο νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα – 19χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στα Συχαινά

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., τα οποία κρίθηκαν ύποπτα για εμπρησμό στην Πάτρα. Ένας 19χρονος μάλιστα, φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στην περιοχή Συχαινά, υποδεικνύοντας και το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (12/08), στα Συχαινά. Από την αξιοποίηση των στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο όπου έβαλε τη φωτιά, το οποίο είναι αυτό της έναρξης της πυρκαγιάς. Επιπλέον, στην κατοχή του 27χρονου εντοπίστηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε, όπως προέκυψε κατά την προσέγγισή του στο σημείο της φωτιάς.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε μια προσαγωγή ατόμου που κινείτο με 4 αναπτήρες στην περιοχή Αρόη το βράδυ της Τετάρτης.