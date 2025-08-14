Γεωργιάδης για σύλληψη 19χρονου για τη φωτιά στην Πάτρα: Η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών είναι η μόνη λύση πλέον

Για τη φωτιά στην Πάτρα, που οδήγησε μεταξύ άλλων και στην εκκένωση νοσοκομείου, τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στο Χ (πρώην Twitter) ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στη σύλληψη του 19χρονου που φέρεται να ευθύνεται για την πυρκαγιά.

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις επιπτώσεις της φωτιάς, τονίζοντας ότι «από τη φωτιά αυτή κινδύνευσε κόσμος, αναγκαστήκαμε να εκκενώσουμε ένα Νοσοκομείο, μεταφέραμε ασθενείς στο Ρίο, δημιουργήθηκε αναστάτωση και στο Ρίο».

Αναφερόμενος στον φερόμενο ως δράστη, σημείωσε: «Και όλα αυτά γιατί; Διότι ένας 19χρονος, αποφάσισε να καταστρέψει την ζωή του και να περάσει τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής του στην φυλακή, ποιος ξέρει για ποιον λόγο».

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρής αντιμετώπισης των εμπρηστών, δηλώνοντας: «Λυπούμαι που το λέω αλλά η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών είναι η μόνη λύση πλέον».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Από τη φωτιά αυτή κινδύνευσε κόσμος, αναγκαστήκαμε να εκκενώσουμε ένα Νοσοκομείο, μεταφέραμε ασθενείς στο Ρίο, δημιουργήθηκε αναστάτωση και στο Ρίο. Και όλα αυτά γιατί; Διότι ένας 19χρονος, αποφάσισε να καταστρέψει την ζωή του και να περάσει τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής σου στην φυλακή, ποιος ξέρει για ποιον λόγο. Λυπούμαι που το λέω αλλά η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών είναι η μόνη λύση πλέον. 

