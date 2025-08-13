Γεωργιάδης: «Το Καραμανδάνειο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά – Η είδηση είναι ψευδής»

Σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά και ζήτησε να κατέβει ή να ανασκευαστεί συγκεκριμένη ανάρτηση που υποστηρίζει ότι το νοσοκομείο κινδυνεύει αλλιώς το Υπουργείο Υγείας θα καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Το μίσος ορισμένων για να κάνουν Αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φθάσει σε σημείο αρρώστιας. Το “Καραμανδάνειο” Νοσοκομείο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά. Η φωτογραφία που ανέβασε ο “κύριος” αυτός είναι από την περσινή φωτιά. Του ζητώ αμέσως να την κατεβάσει και να ανασκευάσει αλλιώς το Υπουργείο Υγείας θα του καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η προσπάθεια εκμετάλλευσης αυτής της δύσκολης κατάστασης για να προκληθεί πανικός και πιθανόν εξ αυτού ατυχήματα δεν θα καρποφορήσει.