Δημήτρης Γκοτσόπουλος για την φωτιά στην Χίο: «Περάσαμε σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να προλάβουμε»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δημήτρης Γκοτσόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/dimitris.gkotsopoulos.official

Την Χίο και συγκεκριμένα την Βολισσό είχε επιλέξει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος για να περάσει ένας μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών. Ωστόσο, από το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) οι κάτοικοι και οι τουρίστες του όμορφου νησιού ζουν ένα εφιάλτη, εξαιτίας των πύρινων μετώπων.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8), ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να ενημερώσει τους ακολούθους του στο Instagram πως είναι καλά στην υγεία του και παράλληλα να περιγράψει τα όσα έζησε.

Σε story που ανέβασε στο προφίλ του στην πλατφόρμα, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος έγραψε: «Επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα, είμαι καλά! Περάσαμε το απόγευμα σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να προλάβουμε.

Το χωριό σχεδόν κάηκε, οι άνθρωποι κατέφυγαν στην θάλασσα, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες, ένας παράδεισος. Πάει και η βόρεια Χίος. Η απόλυτη ανοργανωσιά, ό,τι έκαναν οι εθελοντές. Ντροπή».

Δημήτρης Γκοτσόπουλος

