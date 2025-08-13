Παύλος Ντε Γκρες – Μαρί Σαντάλ: Οι ευχές στον γιο τους, Αχιλλέα, για τα γενέθλιά του – «Σε αγαπώ πολύ πολύ»

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή (12/8) ημέρα για την οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, καθώς το τρίτο τους παιδί, ο Αχιλλέας – Ανδρέας, είχε τα γενέθλιά του. Ο δευτερότοκος γιος του ζευγαριού έγινε 25 ετών και οι χαρούμενοι γονείς θέλησαν να του ευχηθούν, κάνοντας και αναρτήσεις στα προφίλ τους στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ στη διάρκεια του γάμου τους έχουν αποκτήσει 5 παιδιά. Πρώτη γεννήθηκε η κόρη τους, Μαρία-Ολυμπία, το 1996. Ακολούθησαν ο Κωνσταντίνος-Αλέξιος το 1998, ο Αχιλλέας-Ανδρέας το 2000, ο Οδυσσέας-Κίμωνας το 2004 και ο Αριστείδης-Σταύρος το 2008.

Στην ανάρτησή του για τα γενέθλια του γιου του, ο Παύλος Ντε Γκρες δημοσίευσε μία καλοκαιρινή φωτογραφία του Αχιλλέα-Ανδρέα και έγραψε: «Χρόνια Πολλά Αχιλλέα πάντα γερός».

Από την πλευρά της, η Μαρί Σαντάλ δημοσίευσε επίσης μία φωτογραφία του 25χρονου παιδιού τους και ανέφερε στη λεζάντα της: «Χρόνια πολλά στο νούμερο 3 μου! Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι υπέροχη. Σε αγαπώ πολύ πολύ».