Γεωργιάδης: 24 περιστατικά παραμένουν στο Νοσοκομείο Άρτας – Η νεότερη ενημέρωση για τις δομές Υγείας στις πυρόπληκτες περιοχές

Τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας επαναλειτουργούν με κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης τονίζει σε νεότερη ενημέρωση μέσα από ανάρτησή του στο «X» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίσης τονίζει ότι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, κατά τη χθεσινή εφημερία προσήλθαν 14 περιστατικά λόγω φωτιάς, 11 πολίτες και 3 πυροσβέστες. Οι 12 αφού έλαβαν ιατρική φροντίδα αποχώρησαν με οδηγίες. Οι 2 τελευταίοι εξετάζονται ακόμα.

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας παραμένουν 24 περιστατικά. Από αυτά, ένας πυροσβέστης με ελαφριά εγκαύματα και οι υπόλοιποι είναι διακομιδές από γειτονικά Κέντρα Υγείας και χωριά που είχαν πρόβλημα ηλεκτροδότησης» καταλήγει.