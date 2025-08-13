Φωτιά στα Μέγαρα – Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία

Φωτιά στα Μέγαρα – Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά στα Μέγαρα που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) από άγνωστη προς το παρόν αιτία καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Πριν λίγο η Τροχαία ανακοίνωσε την άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οποίες είχε προχωρήσει λόγω της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην οδό Κανδυλίων, ενώ παραμένει σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας στον Γερμανικό Δρόμο.

