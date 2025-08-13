Φωτιά στην Αχαΐα: Συναγερμός για τη νέα αναζωπύρωση στα Συχαινά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΣΥΧΑΙΝΑ

Εφιάλτης δίχως τέλος σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας με τη φωτιά να συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη. Στην Αχαΐα, η κατάσταση είναι δραματική με τις αναζωπυρώσεις να είναι συνεχείς και τους πυροσβέστες να δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Φωτιά στην Πρέβεζα: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο, εκτείνεται σε περίπου 30 χλμ. – Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε αυτούς οφείλονται και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Πριν από λίγο μια νέα αναζωπύρωση έγινε στα Συχαινά, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας ήχησε το 112 για εκκένωση.

Δείτε φωτό και βίντεο αναγνώστη:

ΣΥΧΑΙΝΑ

Δείτε το βίντεο από το Meteo Hellas

