Φωτιά στην Αχαΐα: Συναγερμός για τη νέα αναζωπύρωση στα Συχαινά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Εφιάλτης δίχως τέλος σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας με τη φωτιά να συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη. Στην Αχαΐα, η κατάσταση είναι δραματική με τις αναζωπυρώσεις να είναι συνεχείς και τους πυροσβέστες να δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Σε αυτούς οφείλονται και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Πριν από λίγο μια νέα αναζωπύρωση έγινε στα Συχαινά, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας ήχησε το 112 για εκκένωση.

Δείτε φωτό και βίντεο αναγνώστη:

Δείτε το βίντεο από το Meteo Hellas