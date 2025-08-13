Φωτιά στα Μέγαρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) στα Μέγαρα και συγκεκριμένα στην περιοχή Κουμιντρί.

Αυτή την ώρα σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση διενεργούνται οι κάτωθι διακοπές κυκλοφορίας

Οδός Κανδηλίων από το ύψος της συμβολής της με τον βόρειο παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου

Γερμανικός δρόμος από το ύψος της Ε.Ο. Μεγάρων Αλεποχωρίου, έως το ύψος της Κανδηλίων.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μεγάλη είναι η προσπάθεια των δυνάμεων της Πυροσβεστικής που έχουν βρεθεί επί τόπου για να ελέγξουν την πυρκαγιά. Παράλληλα, στην περιοχή υπάρχει διακοπή ρεύματος λόγω της πυρκαγιάς.

