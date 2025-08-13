Φωτιά στα Μέγαρα – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά στα Μέγαρα που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (13/8).
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία στην περιοχή Κουμιντρί σε χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 30 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
