Φωτιά στα Μέγαρα – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΜΕΓΑΡΑ

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά στα Μέγαρα που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (13/8).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία στην περιοχή Κουμιντρί σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 30 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:51 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Κορωπί: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χώρο εμπορίου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) για φωτιά στο Κορωπί. Σύ...
04:43 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Φιλιππιάδα – Ακούγονται αλλεπάλληλες εκρήξεις

Χωρίς τέλος είναι ο πύρινος εφιάλτης που κατακαίει πολλές περιοχές ανά την επικράτεια, με ένα ...
04:00 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Μάχη με δεκάδες εστίες φωτιάς δίνουν από τα ξημερώματα της Τρίτης (12/8) οι πυροσβεστικές δυνά...
03:17 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθος και Χίο – Πού χρειάστηκε να παρέμβει

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια